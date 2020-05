Pele mais jovem: aprenda a fazer drenagem facial em casa

A preocupação com os cuidados da pele vem crescendo durante a quarentena. Com muito tempo ocioso, mulheres e homens tem se cuidado mais quando o assunto é beleza facial, afinal quem não sonha em ter uma pele lisinha?

Reprodução A drenagem facial ajuda a rejuvenescer a pele e prevenir rugas

Uma das técnicas para melhorar o aspecto do rosto é investir na drenagem facial . A drenagem linfática facial é uma técnica de massagem desenvolvida para eliminar toxinas e aumentar a vitalidade da pele. O mais interessante é que, apesar de um procedimento estético, qualquer pessoa pode fazer em casa.

A médica Kate Koetz, da clínica For All Group, localizada em São Paulo, dá algumas dicas para quem quer começar esse cuidado durante o isolamento. "Pela manhã após a limpeza da pele, ao passar o hidratante facial, a massagem pode ser feita com as mãos, sempre no sentido de baixo para cima e do meio do rosto para as laterais. Não esqueça de massagear o pescoço. Dá para fazer também apenas com o rosto limpo", explica.

Um bom aliado da drenagem facial são os rolinhos de jade (jade rollers). Segundo Kate, para ter um efeito melhor, coloque o rolinho na geladeira. "O frio ajuda no tensionamento da pele e diminuição do inchaço da face. Massagear de cinco a 10 minutos por dia é o suficiente", conclui.

Vantagens da drenagem facial

Reprodução Os rolinhos de jade ajudam na massagem durante a drenagem linfática facial

Como citado acima, a massagem pode modificar vários aspectos da pele. "Auxilia a reduzir as olheiras ou bolsas formadas pelo inchaço, logo após a sessão. Promove revitalização facial quando associada a uma rotina skincare ", reforça Kate.

Em outras palavras, deixa a pele fica mais bonita e o contorno do rosto mais evidente. É uma boa ideia para quem busca rejuvenescer a pele e prevenir as rugas, mas é importante ter cuidado e disciplina com o método.

Confira abaixo algumas dicas de Kate para uma drenagem facial adequada.