Recém-separada, Luiza Sonza se emociona com música composta para Whindersson

Whindersson Nunes e Luiza Sonza anunciaram a separação no final do mês passado, após dois anos de casamento. "Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso 'relacionamento'", disse o ex-casal.

A cantora interrompeu a canção algumas vezes, precisou reiniciar a música, mas levou a situação numa boa. "Vocês não me dão uma folga, né equipe?", disse Luiza Sonza . Veja no vídeo:

