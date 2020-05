Horóscopo do dia: previsões para 9 de maio de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Bom período para buscar o autoconhecimento e conectar-se com sua essência. O Sol se combina com Netuno para favorecer a inspiração, a intuição, as artes e as práticas espirituais. A Lua segue em Sagitário, aproveite para cultivar fé na vida e em si mesmo. Mas é preciso dosar excessos e exageros, cuidado com enganos em relação aos outros. A Lua desafia Vênus e Netuno, há risco de confusões. É bom pesquisar bem antes de fazer investimentos ou fechar acordos. Doses de atenção e realismo são bem vindas.



TOURO

A Lua segue em Sagitário: vale buscar tudo o que possa expandir sua consciência, como programas culturais ou um bom livro, por exemplo. Mas é importante refletir e pesquisar antes de tomar decisões, principalmente em relação às finanças ou ao amor. Hoje a Lua faz aspectos tensos com Vênus e Netuno, pedindo que mantenha os pés no chão para evitar enganos ou enganadores. Cuidado também com esquecimentos. Evite acumular compromissos, tarefas que demandam concentração e exatidão ficam desfavorecidas.



GÊMEOS

Aproveite para elevar o pensamento, filosofar, estimular e encorajar os outros. A Lua segue em Sagitário , favorecendo iniciativas em nome da expansão de conhecimentos e da espiritualidade. Em pleno final de um ciclo solar, reserve momentos para ficar sozinho, organizar-se e pensar nas novas metas de um novo ciclo que virá em breve. Inspiração não vai faltar. Mercúrio segue em harmonia com Júpiter e Plutão, favorecendo estudos, aprofundamentos, compreensões, conversas curativas e transformadoras.



CÂNCER

O clima de entusiasmo continua com Sagitário. Mas no período da tarde é bom desacelerar. Lua, Vênus e Netuno formam aspectos tensos, avisando que é importante abrir os olhos para evitar confusões e enganos. Não é um bom período para grandes compras e investimentos. Vale vigiar a carência também, para evitar ilusões, decepções ou prejuízos. O melhor a fazer é reservar um tempo só para si mesmo. Você pode rever posturas e conceitos ultrapassados. Assim abre espaço para novos aprendizados e vivências.



LEÃO

A Lua segue em Sagitário e o convida a levantar os olhos para além de nossas obrigações cotidianas, para além dos fatos comuns e ordinários. A linguagem dos símbolos, a filosofia e os assuntos elevados ganham destaque. Porém, é importante conter os gastos, agir com realismo e maturidade. Lua, Vênus e Netuno pedem cuidado com enganos em relação a valores. Há risco de confusões na parte da tarde. Ainda bem que o Sol se combina com Netuno : o clima é perfeito para sonhar, ver filmes, investir nas artes e alimentar a imaginação.



VIRGEM

Otimismo e entusiasmo são bons e necessários, mas devem ser bem dosados, com praticidade e maturidade. É bom tomar cuidado com todo o tipo de desperdícios ou imprudências. Não é hora para grandes gastos e aventuras mirabolantes. De qualquer forma o céu promete um clima mais otimista, favorecendo abertura, inspiração e liberdade. O ideal é desacelerar, principalmente no período da tarde. Reservar tempo para descanso, mergulhos na alma, meditação, atividades artísticas e práticas espirituais, sem tantas expectativas.



LIBRA

Não é aconselhável grandes compras ou investimentos agora. Pelo contrário, a fase é ideal para desacelerar, pesquisar, cultivar mais introspecção. Procure reservar tempo para restaurar energias, programar terapias e tratamentos de saúde. Ao invés de se envolver em conflitos, prefira retirar-se para refletir. Você pode aproveitar para abandonar vícios, quebrar padrões repetitivos, deixar para trás algo que já está velho, ou que tolhe seu crescimento e já não condiz com sua consciência. Quão grande é o amor que sente por si mesmo?



ESCORPIÃO

Suas palavras podem e devem ser de incentivo, pois com a Lua em Sagitário fica mais fácil cultivar entusiasmo. Porém, cuidado com as expectativas exageradas, não se esqueça de ser carinhoso e atencioso com todos. Vale também promover um mergulho interno com mais recolhimento. Importantes adaptações e compreensões ganham destaque. Mercúrio se combina com Júpiter em Plutão, favorecendo terapias, diagnósticos, conversas inspiradas, profundas, curativas e transformadoras.



SAGITÁRIO

A Lua segue em seu signo, tudo o que possa ampliar sua consciência fica favorecido. Porém, não é bom gastar demais, fazer dívidas, iniciar uma empresa se que tudo esteja bem planejado e estruturado. Continue a controlar impulsos, conter excessos e exageros. Uma palavra conciliadora e um gesto de carinho, neste momento, podem ser muito valiosos. Quanto mais claro e amoroso for ao se relacionar, melhor. Atenção também para o consumo exagerado de comida ou bebida, o fígado agradece.



CAPRICÓRNIO

É tempo de refletir, analisar, pesquisar. Saturno se combina com Mercúrio: quanto mais prático, realista e objetivo for, melhor. É bom evitar investimentos de risco ou grandes investimentos. Mantenha o cuidado para não cometer imprudências. Mas também não alimente pensamentos derrotistas e pessimistas. Planejamentos que promover agora permitirão um maior avanço em breve. Invista na boa comunicação. Procure cultivar flexibilidade, capacidade de improviso e criatividade para que a vida ganhe novos sabores.



AQUÁRIO

O céu pede critério, planejamento, ajustes, contenção de gastos. Continue atento para evitar confusões, enganos e perdas. Evite iniciar um projeto agora, pelo contrário, é tempo de finalizações. O Sol se combina com Netuno, favorecendo os temas transcendentais, as artes, as práticas espirituais... Momentos de introspecção, descanso e recolhimento ganham especial importância. Fique atento para a as intuições que podem surgir. Coincidências mágicas também estão em pauta. São sinais que o Universo envia para indicar o caminho.



PEIXES

Procure perceber se projeta expectativas exageradas em relação aos outros, para evitar desilusões e decepções. Invista em si mesmo, na autoestima, no crescimento espiritual e no autoconhecimento. É tempo de curar carências e crenças ligadas ao seu merecimento. Hoje não é um bom dia para grandes gastos, procure controlar o bolso também. Principalmente no período da tarde, com a tensão entre Lua, Vênus e Netuno . Desacelere! O acaso trabalha a seu favor para trazer ideias, insights e compreensões.

