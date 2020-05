Marília Mendonça está de volta: confira a programação de lives do fim de semana

Mais um fim de semana chegou em pleno período de isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas para aquecer e divertir os dias de descanso do público, vários artistas marcaram suas lives para este sábado (9) e domingo (10).



Reprodução/Youtube Marília Mendonça





Depois do sucesso que foi a primeira live da cantora, Marília Mendonça está de volta! A musa da sofrência sertaneja se apresenta hoje, em um show bastante intimista em sua casa. Além dela, quem também vem agitar o fim de semana é Dennis Dj .

E no domingo (10) a programação vem especial para agradar as mães neste dia das mães - que está um pouquinho diferente. Roberto Carlos , Zeca Pagodinho , Ivete Sangalo e muitos outros artistas farão suas lives . Confira a programação completa abaixo:

Sábado (9)

Fruto Sensual, às 14h

Onde: youtube.com/user/necofs

Live da Fogo, com Ronaldo Santos - 17h

Onde: no Facebook do cantor

Lucinnha Bastos - 18h

Onde: instagram.com/lucinnhabastos/

Marília Mendonça - 20h30

Onde: youtube.com/user/mariliamendoncareal

Dennis DJ -16h

Onde: youtube.com/user/DENNISDJTV

Dinho Ouro Preto -18h

Onde: youtube.com/channel/UCr2TPo9hYng3NukEsLSJEyg

Daniel Boaventura - 19h

Festival gospel "AliveNation", na Arena Corinthians - 20h

Onde: youtube.com/watch?v=BrRTBgNheuk&feature=youtu.be

Domingo (10)

Michel Teló - 13h

Onde: youtube.com/user/MichelTelo11

Zeca Pagodinho - 13h

Onde: youtube.com/channel/UCCKRUVah2xcFvjQnAwUXWlw

Edson & Hudson - 14h

Onde: youtube.com/user/OficialEdsoneHudson

Roberto Carlos - 15h

Onde: youtube.com/channel/UCa61SNyOCMWaL2PPEM-Qz6w

Daniel - 15h45

Onde: youtube.com/DanielOficial?fbclid=IwAR2uY-Qpd2WUFzLD2NNJ8gPle1bsG99nHIPBK_QB-g9fpPNzTbylC-DRAiM

Vitor Kley - 16h

Onde: youtube.com/user/vitorkley

Jorge Vercillo - 17h

Onde: youtube.com/channel/UCzZ1twZqCiQcZCGW1_uT71g

Ivete Sangalo - 18h

Onde: youtube.com/user/ivetesangaloficial

Zezé Di Camargo e Luciano - 18h15

Onde: youtube.com/user/tvzcl