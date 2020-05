Amália descobre a verdade sobre Rafael e termina com ele em "Fina Estampa"

Ainda no mesmo capítulo de " Fina Estampa ", René Júnior (David Lucas) e Carolina (Bianca Salgueiro) marcam um encontro entre Juan Guilherme (Carlos Casagrande) e Letícia (Tania Khallil). Ao encontrar a moça, o dono da loja de motos é destratado pela professora.

Pereirinha (José Mayer) acha que René (Dalton Vigh) está interessado na grana de Griselda (Lília Cabral). A protagonista de " Fina Estampa " chama Patrícia (Adriana Birolli) para morar com ela durante a gravidez. Luana (Joana Lerner) tem um pressentimento sobre Antenor (Caio Castro).

Amália termina com Rafael

No capítulo deste sábado (9) de "Fina Estampa", Rafael (Marco Pigossi) dispensa Zuleika (Juliana Knust). Revoltada, a jovem conta toda a verdade sobre o pilantra para Amália (Sophie Charlotte). A filha da protagonista da novela fica surpresa e rompe o noivado.

