Governo do Estado apresenta Plano Todos por Rondônia para combate ao coronavírus

Na tarde desta sexta-feira, (8), o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, juntamente com o prefeito do município de Porto Velho, Hildon Chaves, o secretário de Finanças (Sefin), Luis Fernando, o secretário Estadual de Saúde (Sesau), Fernando Maximo, e o chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves, apresentou o “Plano Todos por Rondônia”, com o objetivo da adoção de ações escalonadas seguindo critérios claros e simples, para que todos sejam engajados na luta contra o novo coronavírus, ajudando a levar o Estado de Rondônia de volta à normalidade.

O governador Marcos Rocha destacou a união dos poderes em prol do combate ao coronavírus, importando que a população tenha consciência e colabore para que as medidas sejam cumpridas e o quadro de evolução da Covid-19 seja revertido.

"Estamos fazendo tudo o que é possível, mas, infelizmente, nem todos da sociedade acatam as orientações que existem no decreto, como manter a distância de dois metros, lavar as mãos, usar álcool em gel nas mãos, usar máscara e adotar medidas de higiene quando chegarem em casa, como um pano com água sanitária na porta para limpar os calçados, lavar as roupas e tomar banho, são coisas simples que se todos nós fizermos conseguiremos ter um controle maior em proteger aqueles que amamos", explica o governador.

PLANO TODOS POR RONDÔNIA

O "Plano Todos por Rondônia" foi elaborado pelo Grupo de Trabalho Técnico Científico do Governo do Estado, com a colaboração da Fundação Universidade Federal de Rondônia e Instituto Federal do Sudoeste de Minas Gerais. Sendo constituído por quatro fases: Fase 1 – Distanciamento Social Ampliado (DSA); Fase 2 – Distanciamento Social Seletivo (DSS); Fase 3 – Abertura Comercial Seletiva (ACS) e Fase 4 – Abertura Comercial Ampliada e prevenção continuada. Dependendo dos dados de evolução do coronavírus, será adotada a fase respectiva.

O governador também destacou o papel da população, principalmente nos municípios de Porto Velho e Ariquemes, quanto ao descumprimento das orientações de higiene. “É uma questão de cuidado e respeito ao próximo, dessa forma poderemos reverter os índices de contaminação evitando a adoção de medidas mais restritivas principalmente nessas cidades”, disse.

Para o prefeito do município de Porto Velho, Hildon Chaves, a ação tem um simbolismo muito grande, pois significa a união dessas duas esferas de poder no combate ao inimigo comum. "O coronavírus é o inimigo que está causando muitos problemas. Enquanto a população de Porto Velho não se envolver com seriedade e compromisso, nós não vamos conseguir avançar no combate a essa epidemia", expôs o prefeito.

"Estamos imbuídos (convencidos) na proteção da nossa população e não queremos que nossos hospitais cheguem a ter que escolher quem vive e quem morre. Não queremos chegar a esse ponto, que outros lugares no mundo chegaram. A gente quer a nossa população vivendo feliz, e isso é muito sério, nós precisamos do apoio de todos," enfatizou o governador Marcos Rocha.

