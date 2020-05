Edição 53 - Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

.

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.

Na sexta-feira (8), foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados - 1.222

Pacientes recuperados - 256

Óbitos - 39

Pacientes internados na Rede Pública de Saúde - 97

Casos confirmados - 72

Casos suspeitos - 25

Testes Realizados - 4.663

Aguardando resultados do Lacen – 514

CONFIRMADOS POR MUNICÍPIOS

Os 1.222 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades:

932 em Porto Velho;

120 em Ariquemes;

47 em Ji-Paraná;

20 em Urupá;

16 em Jaru;

13 em Ouro Preto do Oeste;

9 em Guajará-Mirim;

8 em Vilhena;

6 em Rolim de Moura;

6 em Cacoal;

5 em Candeias do Jamari;

5 em Primavera de Rondônia;

4 em Alto Alegre dos Parecis;

4 em Governador Jorge Teixeira;

4 em Alvorada do Oeste;

3 em Buritis;

3 em Mirante da Serra;

2 em Alto Paraíso;

2 em Espigão do Oeste;

2 em Nova Brasilândia do Oeste;

2 em Theobroma;

2 em Alta Floresta;

1 em Campo Novo;

1 em Cujubim;

1 em Itapuã do Oeste;

1 em Novo Horizonte do Oeste;

1 em Pimenta Bueno;

1 em Vale do Anari;

1 em São Felipe do Oeste.

Na sexta-feira (8), foram confirmados 126 novos casos de Covid-19 em Rondônia, 103 em Porto Velho, um em Ariquemes, quatro em Ji-Paraná, dois em Urupá, três em Jaru, dois em Ouro Preto do Oeste, um em Vilhena, dois em Cacoal, dois em Alvorada do Oeste; um em Alta Floresta; quatro em Primavera de Rondônia; e um em São Felipe do Oeste.

Esclarecemos que dois casos que constavam no município de Alto Paraíso, na edição do boletim de quinta-feira (7), um era inexistente e já não consta nessa edição, e o outro pertencia ao município de Ariquemes.

ÓBITOS

Os 39 óbitos por Covid-19 são nas seguintes localidades:

Porto Velho - 29

Guajará-Mirim - 4

Ji-Paraná - 3

Campo Novo - 1

Cujubim - 1

Rolim de Moura - 1

INTERNADOS POR MUNICÍPIOS

Dos 72 pacientes internados confirmados na Rede Pública Estadual, são 71 de Porto Velho, onde estão 20 no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), 22 na Unidade de Assistência Médica Intensiva (AMI), 19 no Hospital Santa Marcelina e 10 no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro.

Há, também, um paciente internado no Hospital Regional de Cacoal

Dos 25 pacientes internados com suspeita de Covid-19 na Rede Pública Estadual, 24 são de Porto Velho, sendo que 12 estão no Cemetron, 11 no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e um no Hospital e Pronto Socorro João Paulo II.

Há, também, um paciente internado no Hospital Regional de Cacoal.

UTI

Em Rondônia, há 33 pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Rede Pública Estadual; três com suspeita de Covid-19 e 30 confirmados.

REDE PARTICULAR

Na Rede Particular, há 40 pacientes internados em Porto Velho, sendo 18 casos confirmados e 22 suspeitos. Dos 18 casos confirmados, seis estão na UTI, e dos 22 casos suspeitos, dois estão na UTI.

Somando os casos que estão na rede pública e privada de saúde, são 137 pacientes internados em Rondônia.

A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.

