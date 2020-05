Fãs pedem para Gabriela Duarte "interditar" Regina Duarte após polêmica na CNN

Regina Duarte se irritou com a mensagem de Maitê Proença transmitida durante sua entrevista na CNN cobrando ações da secretária para a classe de artistas. O vídeo viralizou nas redes sociais pdepois que ela se recusou a ver a mensagem gravada pela ex-colega de trabalho.

"Amada, desculpa me intrometer, mas não seria o caso de interditar sua mãe?", escreveu um seguidor para a filha de Regina Duarte . "Mulher, marca um psiquiatra pra sua mãe", disse outra. "Foi um absurdo o que sua mãe falou hoje na CNN sobre os mortos da ditadura. Dá uns toques nela porque ela precisa", disse outro seguidor. "Interna tua mãe, por favor", pediu um terceiro.

Após a repercussão da entrevista de Regina Duarte na CNN Brasil nesta quinta-feira (7), as redes sociais de Gabriela Duarte , filha da atual secretária especial da Cultura , foi alvo de vários comentários de internautas pedindo para a atriz controlar e até interditar a mãe.

