Humorista do SBT sofre complicações em cirurgia e precisa retirar rim

O humorista Pedro Manso tem compartilhado em suas redes sociais a agonia que vem enfrentando com os seus rins desde o início do ano. Mas, nesta quinta-feira (7), o ator disse que teve que retirar o rim direito, pois estava "muito castigado".

"Terminei de fazer a cirurgia no rim. A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus, mas infelizmente chegamos a conclusão. Não queria que isso tivesse acontecido, mas devido as cirurgias passadas, meu rim direito está muito castigado, então, os médicos fizeram de tudo", contou o humorista do SBT .

Além da equipe médica, o artista aproveitou para agradecer o apoio dos fãs e o apresentador Celso Portiolli . Atualmente, ele faz participação no "Programa do Ratinho" e também no "Domingo Legal".