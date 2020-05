Seguidores se divertem com sumiço de ex na foto de Anitta

Anitta usou seu perfil oficial no Instagram para parabenizar seu "hermano" J Balvin pelo seu aniversário com um carrossel de fotos, mas um clique em particular foi o que chamou a atenção dos quase 47 milhões de seguidores da funkeira nesta quinta-feira (7). Ela apagou o ex-marido Thiago Magalhães da imagem onde aparece cumprimentando o cantor colombiano.

Agora, Anitta decidiu explicar o que de fato aconteceu com o clique que gerou tanta repercussão da web. "Eu JAMAIS perderia meu tempo precioso fazendo isso. Joguei no Google 'Anitta e Balvin' (pra dar parabéns pra ele) e achei essa foto", escreveu ela em um comentário.

Se ela apagou mesmo ou não a gente ainda não sabe, mas o fato é que o assunto foi muito comentado entre os internautas no Twitter. " Anitta mostrando que ex bom, é ex apagado da sua vida", disse um. "Eu tô rindo muito da foto que a Anitta apagou o ex dela porque eu lembrei que a mãe fazia isso nas fotos antigas com meu ex-padrasto", brincou outro.

anitta mostrando que ex bom é ex apagado da sua vida pic.twitter.com/kmRcE7CNbQ — leo rangel ? (@leoranggel) May 7, 2020









ANITTA EU TE AMOOO



Anitta poderia ter excluído a foto por seu ex estar nela, más fez melhor.

Apagou ele da foto

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/pnZIRVyg5N — Fado Cancelado ????? (@Felipemaga_) May 7, 2020









eu tô rindo muito da foto que a anitta apagou o ex dela pq eu lembrei que a mãe fazia isso nas fotos antigas com meu ex padrasto — joanne (@mcdrickkkj) May 8, 2020