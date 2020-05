Após "BBB", Babu perderá 20 quilos para viver Maguila nos cinemas

Depois de fazer sucesso no " BBB20 ", virar meme e repercutir várias discussões importantes sobre racismo no programa, Babu Santana viverá mais um desafio - dessa vez nas telonas! O ator carioca foi convidado para viver o lutador Maguila no filme "Welcome Maguila", que será dirigido por Halder Gomes. As gravações estão previstas para começar em 2021. Até lá o ex-brother terá que emagrecer e passar por um intenso treinamento.

Leia também: Após Babu Santana, Manu Gavassi é sondada para novelas da Globo

Reprodução Babu





Leia também: "BBB 20": campanha para eliminação de Babu ganha força e apoio de eliminados

Para viver o famoso lutador, Babu terá que perder cerca de 20 kg e ficar mais musculoso. O ator afirmou que deve começar a preparação física e nutricional já nas próximas semanas, segundo entrevista ao UOL.

Leia também: Babu diz que não se vitimizou e que trouxe um novo público para o "BBB"









O longa, que deve estrear entre 2022 e 2023, será uma biografia de Maguila. Com a ajuda de Babu Santana , a história do lutador será contada desde sua infância humilde em Aracaju (SE) até a sua consagração nos ringues. Vale lembrar que o ex-BBB, apesar de ter ficado ainda mais conhecido no reality show da Globo , já participou de uma lista extensa de filmes e novelas, e interpretou figuras ilustres, como Tim Maia.