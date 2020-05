Se tocar é revolucionário! O que aprender sobre sexualidade com a ex-BBB Marcela

Logo nas primeiras semanas do Big Brother Brasil 2020 a ginecologista e obstetra Marcela Mc Gowan ganhou destaque com falas sobre sexo. Diferente do que estamos acostumadas a ouvir por aí, a especialista em sexualidade feminina fez questão de mostrar outro viés do tema, colocando o prazer da mulher como foco da questão.

Reprodução/Instagram A ex-bbb Marcela Mc Gowan é ginecologista e obstetra especializada em sexualidade feminina

Em entrevista ao Delas, Marcela conta que a necessidade de explorar o tema dessa forma surgiu ao observar as queixas levadas por suas pacientes ao consultório. "Poucas queixas tinham relação com questões orgânicas e biológicas. Na verdade, elas precisavam de orientação, de um novo entendimento sobre sexualidade", comenta. Para a ginecologista, as mulheres ainda estão desconectadas do próprio corpo e da sexualidade .

Foi aí que surgiu a ideia de criar o curso "O prazer é todo meu", inicialmente presencial e hoje online, onde trabalha questões ligadas às opressões que as mulheres sofrem, construção da sexualidade, padrões estéticos e dicas de prazer. A ideia é apresentar uma nova perspectiva às alunas para que possa entender o corpo e o sexo de uma forma mais autônoma.

"Nos foi roubado o direito de viver a nossa sexualidade e o nosso prazer da maneira como a gente deve. Somos ensinadas que sexo é algo sujo, algo a ser guardado e ser compartilhado só dentro de um relacionamento amoroso. Nunca o sexo é só uma possível fonte de prazer a ser explorado", comenta.

Leia também: Medo de ir ao ginecologista é comum, mas pode afetar a saúde e a vida sexual

Diante disso, a ideia de Marcela é usar a visibilidade que ganhou no programa para ampliar o conteúdo do curso e disseminar o conhecimento de diferentes formas. "A informação é empoderadora", fala.

Reprodução/Instagram Marcela criou o projeto "O prazer é todo meu", onde fala sobre sexualidade feminina

No Instagram da página (@oprazerehtodomeu), que soma 188 mil seguidores, é possível encontrar publicações que ensinam sobre saúde da mulher e sexo, passando por assuntos que vão desde camisinha até fetiche. Além disso, o conteúdo tem toques de humor para brincar com as seguidoras com postagens como "Sempre bom lembrar que a masturbação nunca vai te decepcionar".

A ex-bbb ainda lembra que há um cuidado em não restringir o conteúdo para informações hetonormativas. "Tenho um cuidado para incluir mulheres lésbicas e bissexuais, porque acho que é um público extremamente negligenciado quando falamos sobre qualquer assunto de saúde pública, ainda mais prazer. Como eu me incluo nesse grupo, quis fazer um conteúdo que tirasse dúvidas de mulheres que se relacionam tanto com homens quanto com mulheres".

"Se tocar é revolucionário"

E como colocar em prática? Segundo Marcela, a masturbação é o caminho para se conhecer melhor e sentir mais prazer. "É extremamente importante entender a nossa sexualidade antes de compartilhar com outra pessoa", diz. Ela aconselha explorar o próprio corpo e descobrir o que gosta ou não para entender onde e como sente prazer.

Leia também: Minha primeira masturbação: passo a passo para se conhecer e chegar ao orgasmo



"Uma das dicas que eu dou é amar o corpo como um corpo erótico e sair do registro estético. Ame a mulher que você é e aprenda que você merece prazer, que você pode viver toda a potência que o seu corpo tem", fala.

Para finalizar, Marcela faz questão de enfatizar a importância de descobrir o prazer sozinha: "Se tocar é revolucionário, porque estamos quebrando muitos padrões. O orgasmo é um ato de amor próprio", conclui.