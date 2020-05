Sedam realiza ações de prevenção ao desmatamento no Estado

.

O Governo de Rondônia, por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), realiza ações de prevenção ao desmatamento, queimadas e combate à incêndios florestais no interior do Estado.

Neste momento ímpar de combate à pandemia do novo coronavírus, é necessária a conscientização da população quanto aos efeitos da fumaça em concomitância com a Covid-19 e seus efeitos no organismo. Com a aproximação da estiagem na região norte do país (de maio a outubro), eleva-se os casos de internação por problemas respiratórios nos hospitais da região, onde as maiorias das vítimas, até então, são as crianças e idosos.

As ações de prevenção estão sendo intensificadas por determinação do secretário Elias Resende que, ciente dos malefícios que a fumaça causa à população em situação normais, preocupa-se, pois, a situação pode se agravar ainda mais devido à pandemia.

O coordenador da Ceam, Fábio França, explica que as localidades são escolhidas com base nos indicadores do monitoramento via satélite executado pela Coordenadoria Geociências da Sedam das áreas que apresentaram um desmatamento mais acentuado.

A conscientização da população é essencial nesse momento em que a humanidade está cruzando, por isso é necessário que todos façam sua parte evitando colocar fogo em resto de folhagem e em lixo doméstico nas áreas urbanas e mata, pastagem ou floresta nas zonas rurais.

Devido a disseminação da covid-19, a preocupação em conscientizar a população por meio de uma educação ambiental direcionada, tornou-se uma preocupação a mais neste período epidemiológico vivido em todo o mundo.

Leia Mais: