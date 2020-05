Aplicativo do Google que alfabetiza crianças está disponível em português

O Read Along é gratuito, e pode ser baixado na Play Store .

Os pais podem criar múltiplos perfis para cada um de seus filhos, e o progresso é avaliado individualmente. Além das histórias também há jogos, cuja dificuldade é ajustada de acordo com o desempenho de cada criança na leitura.

Segundo o Google , todo o reconhecimento de voz é feito localmente no smartphone ou tablet, e nada é enviado aos servidores da empresa. Para usar o aplicativo não é preciso ter uma conta no Google, não há anúncios e o app pode até funcionar offline, embora uma conexão seja necessária para baixar novas histórias.

Uma "companheira" virtual, chamada Diya, oferece feedback positivo e reforçador ao longo do caminho, exatamente como os pais ou professores fariam. As crianças também podem tocar em Diya a qualquer momento para obter ajuda para pronunciar uma palavra ou frase.

O Google anunciou que o Read Along , um aplicativo projetado para ajudar crianças a aprender a ler, agora está disponível em 180 países e 9 idiomas, entre eles o inglês, espanhol, português e hindi. O app contém histórias que as crianças leem em voz alta. Usando tecnologia de reconhecimento de fala, ele pode detectar se uma criança está conseguindo ler um trecho ou se tem dificuldade.

Aplicativo Read Along, do Google

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.