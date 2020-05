Campanha da Polícia Civil vai reunir doadores de sangue para Fhemeron em todo Estado de Rondônia

.

Em colaboração com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), que está com seu estoque de sangue praticamente a zero, a Polícia Civil de Rondônia encabeça e coordena, de segunda a sexta-feira, 11 a 15 de maio, um grande ato de doação por meio da campanha "Doar é um ato de amor, amor que se multiplica", com apoio de várias entidades parceiras que têm o mesmo objetivo.

De acordo com a delegada, Alessandra Paraguassu, diretora-geral adjunta da Polícia Civil (PC), o objetivo da campanha é socorrer a Fhemeron neste momento de crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus, que desabasteceu os estoques de sangue em todo Estado de Rondônia. A Polícia Civil conta com a parceria fundamental da Federação de Ciclismo de Rondônia e de uma faculdade privada de Rondônia nesta jornada de cidadania e solidariedade humana.

Para o atendimento desta missão de solidariedade, o titular da PC, delegado Samir Fouad Abboud, encaminhou documento (Memorando-Circular nº 1/2020/PC-ASSCOM) a todas unidades da Polícia Civil do Estado, pedindo o engajamento do maior número possível de policiais voluntários para a doação de sangue, numa ação que classificou como ato de solidariedade e cidadania da instituição, de modo a colaborar direta e indiretamente com atendimento das necessidades da população, e principalmente dos que dependem da doação de sangue para restabelecer a saúde.

REDE DE APOIO

De acordo com a assistente social, Maria Luiza Pereira, que é responsável pela captação de doadores da Fhemeron há 22 anos, a Fundação está vivendo neste momento da solidariedade de instituições, entre outras, como a Polícia Civil de Rondônia, o Exército Brasileiro, a Força Aérea, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e da ação de uma faculdade particular, que patrocina as camisetas para os doadores e oferece os serviços dos acadêmicos de biomedicina nos testes rápidos de hepatite.

Ela explicou que com a crise na saúde pública, oriunda da pandemia do novo coronavírus, a situação da Fhemeron foi se agravando em decorrência do afastamento dos doadores tradicionais, preocupados com o contágio e a disseminação da Covid-19, e que por isso os estoques de sangue em todas as unidades de coleta da Fundação sofreram uma queda vertiginosa sem precedente nos seus níveis (estoque e coleta), o que demanda uma necessidade contínua do sistema geral de saúde (hospitais em todo Estado de Rondônia) para atender as emergência e as transfusões de sangue.

"Por isso não podemos parar e pedimos o apoio dos doadores", disse destacando que com o Decreto de Calamidade Pública, o horário de atendimento nas unidades da Fundação em Porto Velho e no Interior passou a ser das 7h15 às 12h, de segunda-feira a sábado.

ENDEREÇOS PARA COLETA DE SANGUE

No documento encaminhado às unidades da Polícia Civil, o delegado Samir Fouad Abboud relaciona os postos com respectivos endereços das unidades da Fhemeron em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Guajará Mirim, Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena, de modo a facilitar a movimentação e deslocamento dos policiais civis para a doação de sangue.

Os endereços para doação de sangue nas unidades da Fhemeron são os seguintes: Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia, em Porto Velho, Rua Benedito de Souza Brito, s/nº, Setor Industrial – Telefone (69) 3216-2234; Unidade de Coleta e Transfusão de Ariquemes, Rua Cassiterita, nº 3613 – Centro de Ariquemes - Telefone (69) 3535-2659; e Unidade de Coleta e Transfusão de Ji-Paraná de Ji - Paraná, Rua: Vilagran Cabrita, nº 1440, Centro – Telefone (69) 3421-1615.

Também estarão recebendo os policiais civis neste período para doação, a Unidade de Coleta e Transfusão de Guajará-Mirim, Av. XV de Novembro, nº 1299, Centro – Telefone (69) 3541-6073; Unidade de Coleta e Transfusão de Rolim de Moura, Av. Cuiabá nº 5424, Bairro Planalto ao lado do Hospital Municipal – Telefone (69) 3442-1328, Unidade de Coleta e Transfusão de Cacoal, Av. Malaquita, s/nº, Bairro Josino Brito, ao lado do Hospital Regional de Cacoal - Telefone (69) 3441-0823; e o Hemocentro Regional de Vilhena, Av. Jô Sato, nº 405 - Bairro Nova Vilhena – Telefone: (69) 3322-2400.

