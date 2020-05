Ambulâncias de resgate são adquiridas para reforçar serviço de atendimento pré-hospitalar em Rondônia

.

Três ambulâncias foram entregues na manhã desta sexta-feira (08), no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRO), em uma solenidade sem a presença da tropa, atendendo às medidas de distanciamento social pela pandemia do novo coronavírus.

As três viaturas de Resgate (UR) do tipo Unidade de Suporte Básico, serão destinadas aos municípios de Porto Velho, Cacoal e Vilhena. Foram adquiridas com recursos de emendas parlamentares compartilhadas e do Funesbom (Fundo Especial do CBMRO).

O investimento das três unidades de resgate totaliza o valor de R$ 725.397,99 (setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos). A ambulância que atenderá a população de Porto Velho foi adquirida com recursos de emendas dos deputados estaduais Alex Silva e Eyder Brasil, a de Cacoal com emendas dos deputados estaduais Adaílton Fúria e Cirone Deiró, e a de Vilhena com recursos do Funesbom.

Estiveram presentes na solenidade o Secretário de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), coronel José Hélio Cysneiros Pachá, representando o governador Marcos Rocha, o general de Brigada Luciano Batista de Lima e o deputado estadual Alex Silva, recepcionados pelo comandante geral do CBMRO, coronel Demargli da Costa Farias e pelo subcomandante geral, coronel Gilvander Gregório de Lima.

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, em 2019, a corporação atendeu 25.455 ocorrências de assistência pré-hospitalar em todo o estado de Rondônia.

A importância do serviço realizado por meio de ambulâncias de resgate foi destacada pelas autoridades no ato da entrega, principalmente diante da atual situação de enfrentamento ao novo coronavírus, tendo em vista que representam um importante reforço nos atendimentos à população.

