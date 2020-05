Filho 04 de Bolsonaro vive romance com ex-namorada de Eduardo Costa

De acordo com o jornal Extra, o filho 04 do presidente Bolsonaro, Jair Renan , estaria namorando a influencer Luana Dellevedove , ex-namorada de Eduardo Costa. Ela teria passado alguns dias na casa de Bolsonaro em Resende, no Rio de Janeiro, e teria ficado super amiga da mãe dele Ana Cristina Valle.

Leia também: Após polêmica com Thaeme, Eduardo Costa chora e diz: "Não sei se volto a cantar"

Reprodução/Instagram Luana Dellevedove e Jair Renan





Leia também: Regina Duarte se irrita com Maetê Proença em entrevista: "Não foi combinado!"

Luana teria tido um relacionamento secreto com Eduardo Costa por cinco anos, mas o namoro não foi assumido publicamente, porque ela teria medo que as polêmicas do sertanejo a prejudicassem. Mas, vale lembrar que 04 também não fica para trás no quesito polêmica.

Desde o fim do mês passado, o nome de 04 ganhou destaque na mídia após a demissão de Sérgio Moro e com as réplicas de seu pai, Jair Bolsonaro . Logo depois, o filho mais novo do presidente da República usou suas redes sociais para debochar da pandemia do novo coronavírus .