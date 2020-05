5 vezes que a atriz Viola Davis mostrou que é bem "brasileira"

A atriz e produtora norte-americana Viola Davis não esconde o amor que sente pelo Brasil . Na última quinta-feira (7), ela respondeu um seguidor que pediu para ela mandar uma mensagem para os fãs brasileiros. Ela respondeu e fez sucesso nas redes sociais.

Leia também: Viola Davis produzirá série que mescla drogas e ativismo negro



Reprodução/Instagram Atriz Viola Davis vive demostrando que ama o Brasil





Essa não é a primeira vez que Viola Davis demonstra que tem muito carinho pelo Brasil. A atriz já posicionou politicamente, declarou torcida na final do "BBB 20" e vai produzir uma peça de um grande escritor brasileiro nos Estados Unidos. O iG separou cinco momentos, incluindo a resposta que deu ao fã brasileiro, em que a artista se mostrou bem "conterrânea". Confira:

1. Arriscou um português

No Twitter, o fã pediu em inglês para a atriz mandar uma mensagem para o Brasil e acrescentou: "Nós te amamos muito". Ela respondeu o post, mas o que chamou a atenção dos seguidores é que ela escreveu em português: "Oi Brazil, tudo bem?". A estrela da série " How to Get Away With Murder " ainda acrescentou dois corações com as cores da bandeira nacional - um verde e outro amarelo.

A campeã do "BBB 20", Thelma Assis, respondeu a pergunta da atriz: "Olá, Viola Davis. Apesar de todas as dificuldades trazidas pelo vírus, estamos indo bem".







2. BFF da Taís Araújo

Em junho do ano passado, uma foto da estrela internacional com Taís Araújo movimentou as redes sociais. "Sim. Foi maravilhoso! Talvez um dos momentos mais importantes da minha vida. Ter esse tempo com vocês e conversar sobre a vida de mãe, atriz, produtora...foi demais! Obrigada Viola Davis e Julius [marido da atriz] por me receberem na sua casa e nos seus corações e por serem tão gentis", postou a protagonista de "Amor de Mãe", na época.

A interprete de Annalise Keating respondeu na publicação da atriz global: "Minha irmã brasileira veio me visitar. Que conexão incrível! Amo sua autenticidade, seu talento".

Reprodução Instagram Viola Davis e Tais Araújo se encontraram nos Estados Unidos





3. Torcida por Thelminha

O " BBB 20 " foi histórico e até a atriz declarou sua torcida. No Twitter, Viola compartilhou um post de Taís Araújo defendendo que Thelma Assis deveria ser uma das finalistas do reality show por uma questão de representatividade. Impressionada com a atitude da atriz americana, a global postou: "Quando a Viola Davis te 'retweeta' em dia de final de Big Brother Brasil, você faz o que, Brasil?".

Quando a @violadavis te retweeta em dia de final de Big Brother Brasil, você faz o que, Brasil? Hahaha ? #ThelmaCampeã demais! pic.twitter.com/KyJ7SBj5X3 — Taís Araujo (@taisdeverdade) April 27, 2020





4. Arte nacional valorizada

Segundo divulgado pelo Deadline , em agosto do ano passado, a produtora, junto com o marido Julius Tennon, vai adaptar a peça brasileira "O Beijo no Asfalto" , de Nelson Rodrigues . O projeto será produzido nos Estados Unidos com a Wise Entertainment, empresa que tem como co-fundador o neto do dramaturgo brasileiro, Mauricio Mota. A previsão é que as adaptações sejam feitas no teatro, no cinema e também na televisão.





5. #EleNão

Assim que Jair Bolsonaro ganhou as eleições, Viola Davis mostrou que estava por dentro do que estava acontecendo politicamente no Brasil. Ela postou em seu Instagram uma imagem com a ilustração de cinco pessoas abraçadas - uma mulher, um representante da comunidade LGBTQ+, um negro, um nordestino e um indígena - e com a seguinte frase: "Fiquem unidos e fortes". Na legenda, ela ainda acrescentou: "Brasil, eu estou com vocês".