Philco HIT: veja a análise do primeiro smartphone da marca

Dimítria Coutinho Philco HIT é o primeiro smartphone da marca





Nesta semana, a Philco apresentou seu primeiro smartphone . Chamado de Philco HIT , o celular se posiciona como intermediário e aposta em bom processamento e bateria duradoura. Na loja oficial da marca, ele foi lançado custando R$999,90, mas é possível encontrar preços melhores em varejistas. Colocamos as mãos no novo modelo e te contamos tudo o que você precisa saber sobre ele.

Design

O primeiro ponto que analisamos em um smartphone é o design, e o Philco HIT não parece tão moderno. A parte frontal do aparelho ainda conta com uma barra superior e uma inferior à tela mesmo sem a presença de botões, estética já tem sido abandonado por grande parte das fabricantes. Além disso, o modelo é um pouco mais grosso que o padrão.

Apesar da estética levemente démodé e do mau aproveitamento da relação corpo x tela, o Philco HIT é bastante confortável nas mãos. O tamanho pequeno e o formato arredondado fazem com que o celular se encaixe perfeitamente, sendo fácil de manusear.

Dimítria Coutinho Philco HIT tem bordas nas partes inferior e superior da tela





Outro ponto positivo é a localização do sensor de impressão digital na parte traseira do dispositivo. No meio do corpo do celular, ele é facilmente alcançado pelo dedo indicador, tanto para destros quanto para canhotos, sem a possibilidade de esbarrar nas lentes das câmeras .

Leia também: Redmi Note 8 da Xiaomi tem câmera boa e preço justo, confira a análise



E por falar em sensor de impressão digital, o desbloqueio feito por ele é bem rápido, um ponto positivo para a categoria. Além disso, o Philco HIT também traz a opção de desbloqueio facial , igualmente ágil.

Software e interface

Depois de desbloqueado, o usuário dá de cara com uma interface bastante limpa e fácil de mexer no Philco HIT. Existe uma personalização feita pela fabricante, mas tudo se parece bastante com o Android puro , com exceção dos ícones mais quadrados.

Rafael Sczcepanik, coordenador de engenharia e desenvolvimento de produtos da Philco , conta que a ideia foi realmente mexer o mínimo possível no Android , tornando a interface mais simples. Ele diz que a Philco optou, ainda, por não inserir muitos aplicativos próprios para não comprometer a memória dos celulares. "A customização é nossa, mas seguimos para um produto limpo. [A inclusão de aplicativos] fica muito a caráter do usuário, a gente preferiu entregar algo mais puro e com mais desempenho", explica.

Leia também: A partir de R$ 967, compare Motorola G8 Play, G8 Plus e One Macro

Uma decepção, porém, é que o smartphone foi lançado com a versão 9 do Android. A explicação da Philco é de que o modelo foi projetado no ano passado, e a promessa é de que a atualização para o Android 10 chegue em breve.

Hardware e câmeras

A grande aposta da Philco para esse lançamento é um bom processamento para uma faixa de preço mais baixa. O celular vem equipado com um processador octa-core e 4GB de memória RAM, o que garante um bom desempenho, sobretudo comparado aos demais smartphones da categoria.

Além disso, a memória de armazenamento é de 64GB e a bateria é de 4.000 mAh, com a promessa de até dois dias de duração, dependendo do uso.

O conjunto de câmeras traseiras é formado por duas lentes, uma com 13MP e outra com 2MP, que permite o ajuste de profundidade de campo. A câmera frontal tem 5MP. Durante os testes que realizamos, ambas se saíram bem, mas não de forma extraordinária. Outros smartphones da categoria possuem câmeras mais potentes, por exemplo.

Dimítria Coutinho O smartphone tem um conjunto de duas câmeras traseiras





Sobre isso, Rafael explica que esse modelo é focado em um público que preza mais pelo bom desempenho do que por boas fotos. E é verdade: no mercado, é fácil encontrar celulares com conjuntos de câmeras melhores que o do Philco HIT , mas os 4GB de memória RAM, por exemplo, são um destaque do smartphone que dificilmente se encontra em celulares da mesma faixa de preço.

Leia também: Vem Xiaomi por aí! Dois celulares da chinesa são homologados pela Anatel



"É um produto com uma boa câmera, a gente sempre tem aperfeiçoamento via software também", justifica Rafael. "É claro, o foco desse modelo fica um pouco mais com relação a desempenho de bateria, memória, processador", continua.

Philco não quer parar

Além do Philco HIT , a empresa pretende lançar, nos próximos meses, outros dois modelos da mesma linha: o Philco HIT Plus e o Philco HIT Max. Com as novas versões, a marca pretende melhorar tanto a estética quanto as câmeras.

Em protótipos mostrados para a imprensa, a Philco revelou um design com notch e sem bordas na parte frontal do dispositivo, que será disponibilizado nas cores cinza e rosa. Além disso, os novos modelos virão com Android 10 , e a promessa é de que o conjunto de câmeras seja evoluído e de que a capacidade de processamento aumente.

Leia também: Com iPhone SE, fãs de Android estão migrando para o iOS, diz Tim Cook



Os novos modelos parecem vir mais prontos, de forma a se tornarem competidores mais fortes no mercado já que, apesar do bom desempenho e autonomia, o Philco HIT padrão ainda não parece tão moderno no que diz respeito às câmeras e ao design.

Especificações do Philco HIT