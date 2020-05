Por causa de dívidas, Carlinhos Mendigo perde cobertura onde mora para Banco

O humorista Carlinhos Mendigo corre o risco de ficar sem um teto para morar. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o Banco Bradesco tomou a cobertura de luxo onde o comediante mora, tudo isso porque ele não pagou as parcelas do financiamento do imóvel.



Leia também: Ex-mulher de Carlinhos Mendigo comenta discurso do humorista sobre goleiro Bruno

Reprodução/Instagram Banco toma cobertura de Carlinhos Mendigo





Leia também: Carlinhos Mendigo aciona polícia para passar Natal com filho que o rejeitou

A cobertura é localizada no bairro Real Parque, na zona sul da cidade de São Paulo. Carlinhos ainda está morando no apartamento avaliado em 3 milhões de reais, mas a qualquer momento ele pode receber uma ordem de despejo.

O banco irá leiloar o imóvel e o dinheiro arrecadado dessa ação pode ir também para pessoas com quem o comediante tem dívidas. Por exemplo, a mão do filho do artista, Aline Hauck , pode entrar na Justiça para receber a pensão alimentícia que o ex-participante da "Fazenda" não pagou.

Leia também: Carlinhos, do "Pânico", aparece 17 kg mais magro e exibe novo shape

Mesmo devendo a pensão do filho e o financiamento da cobertura, Carlinhos segue ostentando nas redes sociais. Recentemente, ele foi massacrado nas redes sociais por furar a quarentena e fazer um passeio de barco nas redes sociais.