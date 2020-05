Silvio Santos corta "Fofocalizando" do SBT e lança novo programa

Depois de muitas mudanças no elenco do programa, que começou em 2016, Silvio Santos decidiu botar um fim no "Fofocalizando" e lançar uma nova atração chamada "Triturando" que começa na programação do SBT nesta sexta-feira (8).

Leia também: SBT terá segundo canal educativo nas plataformas digitais

Reprodução Lívia Andrade em cima de Mara Maravilha no Fofocalizando





O novo programa era apenas um quadro do " Fofocalizando " denominado "Tritura ou Não Tritura" apresentado por Chris Flores, há quase um mês, que pedia a avaliação de Mara Maravilha, Lívia Andrade e Gabriel Cartolano sobre determinado tema relacionado ao universo dos famosos. Quando concordam que alguém merece ser "punido", a apresentadora tritura a imagem da celebridade no Fofobyte, o robô triturador de papel.

Leia também: Lívia Andrade critica Bolsonaro e dá patada em Mara Maravilha ao vivo

Ainda não é completamente descartado que o programa volte a se chamar "Fofocalizando" após o fim da quarentena. De acordo com o site Notícias da TV , Silvio Santos estava descontente com o rumo da atração desde a saída de Fábia Oliveira, pois o elenco passou a replicar fatos de terceiros, sem conseguir nenhum furo.

Vale lembrar, que no mês passado o dono do SBT tirou Lívia Andrade do comando do programa e a afastou por quase um mês por divulgar uma fake news sobre líderes religiosos da Igreja Universal, o que teria causado um mau estar com grandes nomes da Record .