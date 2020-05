Filho de Cristiano Araújo diz que seu maior desejo é se "encontrar com o pai"

Felipe Araújo compartilhou um post que comoveu a web. O cantor mostrou um vídeo do sobrinho, Bernardo , falando qual é o seu maior desejo. O menino disse que gostaria de reencontrar com o pai, Cristiano Araújo , que foi morto em um acidente de carro em 2015.

"Meu maior sonho é encontrar meu pai de novo", disse Bernardo. Felipe Araújo , irmão de Cristiano, se emocionou com o relato do pequeno. O intérprete de "Atrasadinha" escreveu um texto tocante para o sobrinho.

"Be?, seu papai esta? e sempre esteve ai?, do seu ladinho. Eu sei o quanto ele ama voce? e o Joa?o Gabriel e o seu encontro com ele acontece diariamente, em cada detalhe do seu dia", escreveu o sertanejo. "Be?, voce? e o seu irma?o sa?o ta?o importantes pra nossa fami?lia... existe tanta coisa do Cris em voce?s, e? uma forma de matar a saudade: estar perto de voce?s", continuou.

O artista ainda disse que está sentindo falto de estar com os sobrinhos. Por conta das medidas de isolamento social, faz tempo que ele não pode se reencontrar com os garotos, mas já garantiu que assim que a pandemia passar ele vai se divertir com os meninos.

O relato de Felipe e o vídeo de Bernardo também comoveram os internautas. Muitas pessoas compartilharam o que sentiram em relação ao depoimento do filho de Cristiano Araújo . "Caraca caiu um cisco aqui! Poxa vida, faz falta de mais pra todos nós", escreveu um seguidor. "Ele esta em um ótimo lugar, olhando para todos nós", disse um admirador. "