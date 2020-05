Dia das Mães na quarentena: 5 formas de comemorar mesmo longe

A pandemia e o isolamento social nos levou a repensar hábitos e comportamentos. No Dia das Mães, que acontece neste domingo (10), isso não seria diferente. Com o Brasil em quarentena, é preciso se reinventar para demonstrar o amor mesmo à distância.

Pexels As chamadas de vídeo foram a saída encontrada para amenizar a distância em meio à pandemia

Segundo entrevista da Social Miner, empresa com uma base de dados com 41 milhões de cadastros, 63% das pessoas não moram com as mães e 12% não pretendem comemorar a data.

Mas mesmo de longe é possível comemorar o Dia das Mães, sim! Nós listamos cinco formas de comemorar a data até quando se está distante da mãe e provamos que é possível ter um domingo divertido e cheio de amor e carinho sem comprometer a saúde de ninguém. E fazer uma videochamada é apenas o primeiro item da lista.

1. Fazer uma chamada de vídeo

A chamada de vídeo já foi incorporada na rotina dos brasileiros, mas sempre é bom lembrar da existência do recurso. Aplicativos como o WhatsApp oferecem a função, permitindo fazer uma chamada de vídeo com até quatro pessoas. Você tem irmãos e todos estão longe da sua mãe? Vale apostar na ideia. Também é possível fazer uma ligação pelo Zoom, Google Hangouts e Skype.

2. Preparar uma refeição à distância

Que tal usar a chamada de vídeo de uma forma mais criativa? A ideia é que você e sua mãe preparem a mesma refeição, mas, dessa vez, à distância. Enquanto preparam a comida, podem conversar por vídeo e trocar dicas de culinária. Depois, podem fazer a refeição juntas.

3. Assistir o mesmo filme na Netflix

A Netflix disponibiliza uma extensão do Google Chrome chamada "Netflix Party", onde é possível compartilhar um filme (ou qualquer outra produção da plataforma) com outras pessoas e todas assistirem ao mesmo tempo. Se a sua mãe é fã de um bom filme, vale investir na ideia!

4. Se divertir com jogos online

Muitas famílias se reúnem depois do almoço para se divertir com jogos clássicos. A boa notícia é que também é possível fazer isso online. No site www.stopots.com.br, por exemplo, é possível jogar stop com toda a família. Já no Facebook, na aba de jogos vocês conseguem jogar UNO.

5. Curtir uma live do cantor preferido dela

Assistir shows online se tornou uma nova forma de se divertir nessa quarentena. O que acha que combinar de assistir à distância a mesma live que sua mãe? Vocês podem fazer uma chamada de vídeo e ver juntas o show da preferência dela. Veja algumas lives programadas para domingo (10):

Maria Rita, às 11h

Zeca Pagodinho, às 13h

Michel Teló, às 13h

Roberto Carlos, às 15h

Daniel, às 15h45

Anitta, às 16h30

Ivete Sangalo, às 18h

Zezé Di Camargo e Luciano, às 19h

As lives estarão disponíveis nos canais do YouTube dos respectivos artistas.