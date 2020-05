Dois em um: Google cria dispositivo para substituir Chromecast e Android TV

Unsplash/Mitchell Luo Google desenvolve dispositivo para streaming





De acordo com relatórios acessados pelo Protocol, site especializado em tecnologia, o Google deve lançar um novo dispositivo de streaming que substituirá o sistema Android TV. A expectativa é que seja um sucessor do Chromecast com controle remoto próprio.

Embora o Chromecast tenha perdido espaço para aparelhos semelhantes da Amazon e da Roku, o Android TV está em alta, principalmente após parcerias do Google com diversas fabricantes de TV.

Contudo, o sistema não está sob uma única marca, mas isso pode mudar com o novo dispositivo de streaming que o Google está desenvolvendo. De acordo com as fontes, que não foram identificadas, o substituto do Android TV e do Chromecast pode ter o nome relacionado com a subsidiária Nest , que já cuida da divisão de produtos para casas conectadas, ou com o próprio Google, como Google TV .

Além disso, sabe-se que o dispositivo se concentrará principalmente em conteúdo, mas não deixará de contar com a Play Store para o download de aplicativos. O Stadia , serviço de games do Google, também deve integrar o sistema.

O dispositivo poderia ser revelado oficialmente na Google I/O , conferência anual de desenvolvedores da companhia, mas o evento foi cancelado em decorrência da pandemia de Covid-19, que também pode causar o atraso no lançamento.