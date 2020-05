Maitê Proença se pronuncia após polêmica entrevista de Regina Duarte

A atitude que Regina Duarte teve ao vivo em uma entrevista com Daniel Adjuto, na CNN , ganhou grande repercussão nas redes sociais. Além de dar declarações controversas sobre a ditadura, citar Hitler e Stalin e dizer que a Covid-19 "trouxe muita morbider", a secretária especial da Cultura deu um ‘piti’ ao ver um vídeo de Maitê Proença - que se pronunciou confirmando que enviou, sim, o vídeo para a emissora.

Reprodução/CNN Regina Duarte fica incomodada com vídeo de Maitê Proença





Ao perceber que estava sendo exibido um apelo de Maitê Proença pedindo mais posicionamento do governo com a classe artística, Regina Duarte se irritou e disse que a CNN estava desenterrando algo antigo. A âncora do jornal 360º, Daniela Lima, explicou que a própria atriz tinha enviado o vídeo para a emissora, mas a secretária não deu importância.





Nas redes sociais, Maitê Proença postou novamente o vídeo e se posicionou: "A CNN pediu e ofereci a minha posição. Esta? aqui. E? o que tinha a dizer. Por mim. Por minha classe. Pela Cultura". A atriz muito apoio, inclusive de Miguel Falabella : "Estamos ao seu lado! Amada!".