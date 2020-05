Mudando a casa na quarentena: como ter um jardim interno?

Os hábitos domésticos têm mudado nessa quarentena. Com mais tem ocioso, as pessoas buscam atividades para se entreter ou novas formas de decorar a casa. Um dos assuntos que tem tomado as redes sociais nos últimos dias é como montar jardim em casa.

Leia também: 5 plantas para ter em casa que estão bombando no Pinterest

Reprodução/Pinterest Jardim interno é fácil de fazer

O Pinterest, plataforma de inspirações, registrou um crescimento de 240% no termo " jardim interno". Pensando nisso dá para se questionar: "Será que dá para cultivar plantas em uma casa pequena e sem varanda?". De acordo com André Borges, consulto técnico em agronegócio, qualquer casa pode ter uma área verde. "Só precisa de um espaço adequado para o tipo de jardim que escolher, pensando sempre na estrutura adequada", aponta.

Existem variados modelos de jardim: jardim vertical, jardim em escada, mini-horta e até plantas suspensas e eles podem dar um ar diferente na decoração. "Quando escolhemos as espécies certas para serem utilizadas em espaços fechados, elas deixam a casa muito mais cheia de vida. Não se esqueça que as plantas precisam de cuidados especiais, para que cresçam saudáveis e agregue um valor especial a decoração", salienta a arquiteta Thaisa Bohrer.

Mas é necessário saber os lugares mais adequados para criar o seu jardim. "Não faça em um ambiente muito fechado, sem ventilação e no banheiro. O vapor do banho produz muita umidade, o que faz com que a planta pegue doenças fúngicas bacterianas muito rápido. Desde que seja um local arejado e com o mínimo de luz, a plantação pode ser realizada em qualquer cômodo da casa ou apartamento", indica André.

Quais são as melhores plantas?

Os paisagistas Felipe Stracci e Luciana Pitombo, da Plantar Ideias, sugerem quais são os melhores modelos de plantas para cada cômodo:

Varanda envidraçada e fechada : Neste espaço cabe todos os tipos de plantas. Uma boa dica é ficar atento a ventilação, pois o excesso de calor pode prejudicar a maioria das plantas, principalmente em vasos.

Sala : Normalmente plantas de sombra são as mais adequadas, como philodendrons e samambaias. Para algo mais vertical pode utilizar as dracenas ou Palmeirinhas Chameadoreas.

Embaixo das janelas : Opte por espécies mais compactas e que não requerem tanta luz, pois de fato a base da janela tem muita luminosidade. A tradicional renda francesa ou portuguesa é uma ótima pedida, junto com a polyscias (árvore da felicidade).