Horóscopo do dia: previsões para 8 de maio de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia indica a melhor forma de aproveitar o seu dia





Á RIES

Mercúrio faz aspectos poderosos: intercâmbios, negociações, divulgações e atividades ligadas à comunicação estão favorecidos. A Lua cheia segue agora em Sagitário favorecendo a liberdade e os espaços amplos, inspira entusiasmo e expansividade. É um tempo de colheita, o clímax para muitas situações. Aproveite para ampliar a visão, filosofar, pensar diferente e encontrar novas soluções para velhos desafios. Você pode perceber as mudanças que devem ser promovidas em nome do crescimento.

TOURO

Com a cheia Lua em Sagitário, aproveite para expandir seus horizontes com assuntos elevados, estudos e temas inspiradores. Vale buscar atividades que tragam a sensação de liberdade. Sol, Mercúrio e Urano continuam em seu signo, indicando mais criatividade e rapidez de pensamento. Aproveite para dialogar e ampliar conhecimentos, tudo o que for criativo, inovador e original continua favorecido. Conversas profundas, transformadoras e curativas também estão favorecidas.

GÊMEOS

Com a Lua cheia em Sagitário, aproveite para cultivar pensamento positivo, estimular e encorajar os outros. Aproveite também para compreender as razões das pessoas à sua volta com mais positividade. Mercúrio faz belas harmonias no céu, favorecendo o diálogo sensível e prometendo mais inspiração. Você pode investir em terapias, divulgações e bons contatos. Fica mais fácil alinhar interesses, expressar ideias com mais profundidade e sabedoria. Finalizações importantes estão em pauta até seu aniversário.

CÂNCER

Bom período para clarear as ideias, conversar e aprofundar assuntos. A Lua cheia segue agora no expansivo Sagitário, inspirando mais entusiasmo. Mudanças importantes continuam em pauta. É tempo de transcender, conectar-se com ideais elevados e buscar tudo o que traz significado para a vida. Temas espirituais ficam favorecidos pela harmonia de Sol e Netuno, você pode contar com mais intuição e capacidade de percepção. Renovações, práticas de limpeza e desintoxicação também estão favorecidas.

LEÃO

A vantagem vai para quem investir na busca pelo conhecimento, em novas informações, na expansão da consciência. Você pode deixar para trás ideias ultrapassadas, posturas agressivas e críticas intransigentes. O Sol segue em harmonia com Netuno: fica mais fácil abrir o coração, cultivar sensibilidade, empatia e tolerância. As artes e as práticas espirituais ganham destaque, conte com mais inspiração! Aproveite para expressar-se com mais amor.

VIRGEM

Continue a impulsionar, divulgar e promover seus planos e projetos. Agora eles podem ser bem estruturados e, ao mesmo tempo, criativos da forma como manda o figurino. A Lua segue no expansivo Sagitário, enquanto Mercúrio faz belas harmonias: aproveite para estudar, conversar, pesquisar, buscar por algo que possa expandir sua consciência e sua visão do mundo. Vários assuntos podem ser esclarecidos com mais imparcialidade. Compreensões valiosas e ideias inspiradas estão em pauta, fique atento.

LIBRA

Bom momento para negociar, promover divulgações e concluir acordos. É tempo de conciliar diferentes pontos de vista, estudar, pesquisar, cultivar o diálogo mais profundo e sensível. Relações e parcerias sem sentido devem ficar para trás. O desafio é alinhar-se com a intuição, cuidar-se mais, cultivar autoestima e realismo para evitar ilusões. Caso tenha que lidar com grandes investimentos, fique de olhos bem abertos. Lembre-se também de cultivar gratidão para atrair mais prosperidade.

ESCORPIÃO

Bom período para encaminhar negociações, esclarecer assuntos e ativar contatos. Procure também se abrir para novos aprendizados e novas ideias. Mercúrio se alinha com Júpiter, Netuno e Plutão, favorecendo o acesso a informações ocultas. Você pode encontrar respostas que há tempos procura! Aproveite para ativar seu lado detetive e investigador para obter bons diagnósticos. Com a Lua cheia em Sagitário, é tempo de ampliar conhecimentos. Confie em sua intuição e em sua capacidade de percepção.

SAGITÁRIO

A clareza ao comunicar-se pode facilitar o andamento das coisas. A Lua segue em seu signo: aproveite para respeitar as diferenças, cultivar liberdade e ouvir a opinião das pessoas ao seu redor. Mercúrio e Júpiter favorecem a busca de conhecimentos, leituras, palestras, cursos e aprendizados. Aproveite para buscar o entendimento, dissolver tensões em seus relacionamentos e ouvir a opinião das pessoas ao seu redor. Não tenha receio de mudar seu ponto de vista, rever conceitos e ideias se for preciso.

CAPRICÓRNIO

Muitas situações continuam chegando ao clímax com a Lua cheia, que agora segue em Sagitário. Você pode deixar para trás velhas crenças e velhos sentimentos. O conservadorismo pode ser deixado de lado para que possa absorver as novidades que chegam através de amigos, colegas de trabalho e lançamentos do mercado. Contatos e informações colhidas agora podem trazer boas oportunidades. Esteja aberto para ouvir e conciliar opiniões diferentes. Conversas profundas e terapêuticas também estão favorecidas.

AQUÁRIO

É importante cultivar espaço e liberdade com Lua em Sagitário. Mas procure estar aberto para compreender as motivações dos outros também. Bons pensamentos e atitudes generosas fazem toda a diferença. A clareza e o entendimento estão favorecidos, basta estar aberto para o diálogo. Mercúrio faz belas harmonias no céu, favorecendo bons aprendizados e conversas valiosas. Para equilibrar a inquietação, vale buscar terapias e atividades que promovam seu equilíbrio energético. É tempo de enriquecer seu espírito!

PEIXES

A Lua cheia segue em Sagitário: cresce o desejo de filosofar, pensar grande, buscar formas de ampliar seus horizontes. Todo e qualquer mal-entendido pode ser esclarecido neste período com o diálogo. Novos assuntos e aprendizados, novas ideias e experiências estão em pauta, tudo com muita inspiração. Busque por visões mais ampliadas, que o transportem para além dos pequenos horizontes. Apenas cuide de sua carência para evitar ilusões no amor. Continue a cultivar boas doses de realismo para não cair nas garras de enganadores.

Para além do horóscopo do dia :