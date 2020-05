Urupá confirma que 06 pessoas estão curadas da Covid-19 no Município

Urupá tem 06 pessoas que conseguiram se recuperar do novo coronavírus. O município localizado na Região Central de Rondônia, apresenta 18 casos confirmados da doença. A informação foi confirmada pela Secretaria Saúde do Município, através do Enfermeiro Cléber Guimarães Damasceno, juntamente com o Prefeito Célio Lang através de uma transmissão ao vivo de vídeo em uma rede social, na noite desta quinta-feira (7).

O boletim Informativo diz ainda que Urupá não teve aumento nesta data, o relatório apresentado mostra que das 18 pessoas que estavam em tratamento (isolamento social), 06 estão curadas, 12 estão em tratamento e em isolamento domiciliar, 27 Famílias estão sendo monitoradas e em quarentena. 14 pessoas aguardam o resultado.

Célio Lang, juntamente com o Coordenador do Comitê de Contingenciamento e Enfrentamento do Covid-19, reforçou que a prevenção ainda é o melhor remédio contra o vírus.

Vale ressaltar que se algum cidadão de Urupá, sentir quaisquer sintomas do Covid-19 (febre, tosse ou dificuldade para respirar), deve-se entrar em contato com a Central de Contingência, por meio d telefone (69) 9 9309-0260.