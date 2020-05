EUA: Coveiro fica preso após túmulo desabar sobre ele

Twitter/Bogs4NY Bombeiros de Lyndhurst puxam coveiro de um terreno desmoronado no cemitério de Hillside





Um coveiro de Nova Jersey, nos EUA, ficou preso dentro de um túmulo , quando a tampa de concreto desabou sobre ele durante a preparação de um enterro nesta semana.

O homem, de 59 anos e que não teve a identidade divulgada, precisou ser resgatado do túmulo de três metros de profundidade, informou o site NorthJersey.

"Eles não utilizaram escoramento quando cavavam a cova", disse o sargento da polícia de Lyndhurst, Vincent Auteri. "Mesmo assim, ele decidiu entrar ."

Enquanto o coveiro fazia as medições, os lados da sepultura desabaram , prendendo-o até os joelhos, de acordo com o relatório. Outros funcionários o ouviram pedindo ajuda e alertaram as autoridades, que conseguiram libertá-lo após cerca de 25 minutos.

Ele foi transportado para o Centro Médico da Universidade de Hackensack, depois de se queixar de dores nas costas e no peito, mas passa bem.

A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional do Estado foi notificada sobre o acidente no local de trabalho.