Carol Peixinho faz um ensaio fotográfico por por FaceTime

Mesmo em tempo de pandemia do novo coronavírus, Carol Peixinho procura manter sua rotina dentro de casa e seguindo as orientações das autoridades sobre a saúde. A sua última novidade foi o ensaio fotográfico que fez com o profissional Márcio Farias.

Leia também: Ex-BBB Guilherme Napolitano assina contrato com empresa de cosméticos

Divulgação/Márcio Farias Ensaio virtual de Carol Peixinho







Leia também: Ex-MasterChef Helton Oliveira abrirá espaço gourmet em Minas



"No momento, o melhor é ficar em casa, mas não podemos parar! Por isso resolvi fotografar com o Márcio porque eu já conheço e confio muito no trabalho dele e além de ser um profissional maravilhoso. Foi muito divertido e não é fácil! É bem mais difícil fotografar a distância!

Divulgação/Márcio Farias Carol Peixinho









Baiana, Carol participou do "BBB 19" e nesta quarentena também faz live de aulas de como se manter em forma mesmo estando em casa. " Meus seguidores adoram".

Leia também: DJ Braga comanda o baile virtual "The Match"

Divulgação/Márcio Farias Carol Peixinho