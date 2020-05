Âncora da Globo dá bronca em quem fura isolamento e lembra: "Caixão é fechado"

O presentador do DF1, Fábio William deu uma bronca ao vivo nesta quinta-feira (7) nas pessoas que estão burlando a quarentena para ir às academias. Para enfatizar a recomendação da OMS para que as pessoas continuem em casa, o jornalista lembrou que o caixão das vítimas do novo coronavírus são fechados.

Enquanto apresentava o vespertino, o apresentador da Globo leu no painel o comentário de uma telespectadora: "No Riacho Fundo tem academia funcionando desde sempre. É ou não é sem noção?".

Em seguida, ele respondeu que as academias não deveriam estar funcionando. "É mais do que isso. Se a academia não cumpre a lei, não é confiável. E olha, você faz academia para quê? Para ter mais saúde. Agora não adianta ir para ter mais saúde e morrer de covid. Até porque o caixão de covid é fechado, ninguém vai ver seu corpo bombado lá dentro", finalizou o jornalista da Globo .

Pras marombeiras dos stories q tem amigos donos de Crossfit e tão abrindo "pros chegados" treinarem:



O DF 1 soltou o grito: pic.twitter.com/un6pDc3LS5 — Matheus (@mtlvrg) May 7, 2020