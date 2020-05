Defesa de viúva confronta suposto namorado de Gugu: "Quer criar tumulto"

Em resposta ao processo judicial de Thiago Salvático para reconhecimento de união estável com Gugu Liberato , o advogado de Rose Miriam di Matteo , Nelson Willians, disse que o chefe de cozinha quer manchar a reputação do apresentador ao afirmar que teria vivido uma "vida conjugal" com o apresentador nesta quinta-feira (7).

Reprodução Gugu Liberato e Rose Miriam Di Matteo





O representante legal da viúva de Gugu Liberato acredita que o processo movido pelo suposto namorado tem a única intenção de manchar a reputação do comunicador. Ele ressaltou ainda que Gugu jamais se assumiu homossexual. "Além de uma tentativa sórdida de criar tumulto processual", disse.

Leia também: Com herança bilionária, filhos de Gugu Liberato excluem mãe de seguro

"Não tive acesso ao processo, mas, de antemão, pergunto: o relacionamento era público, contínuo e com o objetivo de constituir família? Não é possível sequer saber se realmente houve um relacionamento homossexual", analisou.

Leia também: Família de Gugu diz que vai processar quem divulgar provas em segredo de justiça

Por fim, o advogado da mãe dos filhos de Gugu Liberato disse à imprensa que fica a cargo da Justiça avaliar os fatos. "Admitindo-se que houve um relacionamento que não de amizade, o que é questionável, reafirmo, a Justiça tem parâmetros bem definidos para ponderar os fatos."