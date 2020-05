SBT terá segundo canal educativo nas plataformas digitais

Em tempos de pandemia do novo coronavírus , Sílvio Santos decidiu que lançaria um segundo canal na TV aberta, usando a função de multiprogramação da televisão digital. Mas, pelo que parece, a alta cúpula do SBT recuou e mudou um pouco os planos.

É que projeto esbarrou em questões burocráticas e em custos operacionais bastante altos. Diante disso, a ideia do novo canal do SBT se transformou em um canal de conteúdo on-line.

Nessa sexta (8), o novo projeto será apresentado oficialmente aos colaboradores da emissora de Silvio. Na próxima semana, deverá acontecer a apresentação oficial do conteúdo aos veículos de comunicação, segundo informações de Leo Dias.

A multiprogramação foi liberada pelo presidente Jair Bolsonaro no mês passado. O novo decreto permite que as emissoras utilizem suas frequências para ter subcanais com conteúdo lúdico durante, inicialmente, 12 meses. Essa foi uma medida tomada pensando no cenário durante a pandemia . Antes, apenas redes governamentais, como a Cultura e a TV Brasil , tinham autorização para explorar a função.

Apesar de ter migrado para as plataformas digitais, o SBT segue com o propósito de exibir uma programação educativa em seu segundo canal.