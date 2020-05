Disney volta exibir programação antiga e internautas comemoram no Twitter

Para comemorar o mês do Disney Channel , o canal divulgou uma programação nostálgica, denominada #TBT com as séries que fizeram sucesso nos anos 2000. A ação se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feita (7), e o público está animado para rever as atrações na telinha.

"Hannah Montana", "Os Feiticeiros de Warverly Place", "Zack e Cody: Gêmos a Bordo!", "As Visões da Raven", "Boa Sorte, Charlie" são alguns dos títulos que estão disponíveis durante as quintas-feiras de maio na Disney Channel .



ATENÇÃO RAPAZIADA, PROGRAMAÇÃO DO DISNEY CHANNEL HOJE:



09:15 - Phineas e Ferb

09:30 - The Cheetah Girls 2

11:30 - Kim Possible

12:30 - Programa de Talentos

13:00 - No Ritmo

14:15 - Adolepeixes

14:30 - Boa Sorte Charlie!

15:00 - Sunny entre Estrelas

15:30 - Austin e Ally













Nunca pensei que com 21 anos eu estaria maratonando Disney Channel, mas cá estou — Aninha Clara (@anah_gomees) May 7, 2020





Confira a programação completa sujeita a alteração:

Programa de Talentos

Exibição: 7, 14 e 21 de maio, às 12h30; 28 de maio, às 12h30

A jovem prodígio da música Chyna Parks e os amigos Olive e Fletcher são participantes do programa educacional ANT (Talento Natural Avançado) e precisam usar ao máximo a experiência escolar que possuem.



No Ritmo



Exibição: 7, 14 e 21 de maio, às 13h; 28 de maio, às 13h

CeCe Jones e Rocky Blue conseguem trabalho como dançarinas coadjuvantes do show de TV Shake it Up Chicago.



Boa Sorte, Charlie

Exibição: 7, 14 e 21 de maio, às 14h30; 28 de maio, às 14h30

PJ, Teddy e Gabe são adolescentes de comportamento normal, até a mãe engravidar novamente. A chegada da nova irmã, Charlie, muda toda a família. A mãe volta ao trabalho e Teddy, a filha mais velha, faz um diário em vídeo para Charlie.



Sunny Entre As Estrelas



Exibição: 7, 14 e 21 de maio, às 15h; 28 de maio, às 15h

Ao ser selecionada para integrar o elenco de seu programa de TV favorito, Sonny Monroe, adolescente de Green Bay muda-se com a mãe para Los Angeles. No meio de desavenças, ela mantém a cabeça erguida e um sorriso firme.



Austin & Ally

Exibição: 7, 14 e 21 de maio, às 15h30; 28 de maio, às 15h30

Austin é um extrovertido músico e cantor e Ally, uma brilhante, mas tímida compositora. Juntos tentam uma parceria para lucrar com a fama de Austin.



Jessie



Exibição: 7, 14 e 21 de maio, às 16h

As aventuras de uma adolescente do Texas que se muda para Nova York e se torna babá das crianças precoces da família Ross.



As Visões da Raven



Exibição: 7, 14 e 21 de maio, às 16h30

Com a ajuda de suas amigas, uma adolescente com a capacidade de prever o futuro elabora planos e esquemas para alterar os resultados da vida.



Hannah Montana



Exibição: 7, 14 e 21 de maio, às 17h

Embora pareça ser uma adolescente comum para seus colegas e professores durante o dia, à noite Miley se transforma na famosa cantora Hannah Montana. Somente sua família e amigos mais próximos conhecem sua identidade secreta.



Disney Jonas



Exibição: 7, 14 e 21 de maio, às 17h30

Jonas conta histórias divertidas dos integrantes da banda Jonas Brothers e seu irmão mais novo, Frankie Jonas



Zack & Cody: Gêmeos a Bordo



Exibição: 7, 14 e 21 de maio, às 18h

Os irmãos Zack e Cody Martin fazem novos amigos e se metem em inúmeras confusões logo após mudarem-se para seu novo lar a bordo do barco "S.S. Tipton".



Os Feiticeiros de Waverly Place



Exibição: 7, 14 e 21 de maio, às 18h30; 28 de maio, às 18h30

Alex Russo e seus irmãos precisam aperfeiçoar os poderes mágicos que herdaram ou irão perdê-los para sempre. Os três bruxos se envolvem nas mais loucas situações enfrentando os típicos desafios de adolescentes, como escola, amigos, família… e a magia.



That’s So Suite Life Of Hannah Montana



Exibição: 28 de maio, às 09h30

Episódio especial de Zack&Cody: Gêmeos em Ação. Enquanto preso em Tipton, Raven Baxter tem uma visão de que Cody está em perigo e Hannah Montana chega ao hotel.



Good Luck, Jessie: Natal em Nova York



Exibição: 28 de maio, às 16h30

As aventuras de uma adolescente do Texas que se muda para Nova York e se torna babá das crianças precoces da família Ross.



Acampados



Exibição: 28 de maio, às 17h30

Os irmãos Emma, Ravi e Zuri Ross passam o verão no acampamento de Maine Kikiwaka, onde seus pais se conheceram quando adolescentes. As crianças não estão acostumadas a estar ao ar livre e precisam de ajuda para se adaptar.



Filmes

As Feras da Música 2, dia 7, às 09h30

Hannah Montana: O filme, dia 7, às 20h30

Os Feiticeiros a Bordo com Hannah Montana, dia 14, às 09h30

Programa de Proteção para Princesas, dia 14, às 20h30

Lemonade Mouth: Uma Banda Diferente, dia 21, às 09h30

Zack & Cody: O Filme, dia 21, às 20h30

Descendentes 2: Emojified, dia 28, às 20h30