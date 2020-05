Combo da banda de música da Polícia Militar de Rondônia antecipa Dia das Mães com live nas redes sociais

.

Após o sucesso da primeira live, realizada no último dia 17 de abril, o combo da banda de música da Polícia Militar de Rondônia fará a segunda edição da live, denominada "PMRO na Sua Casa". O evento, com transmissão ao vivo pelas redes sociais, será realizado nesta sexta-feira (8), a partir das 17 horas, com programação dedicada ao Dia das Mães, quando será apresentado um novo repertório de músicas aos internautas, com o objetivo de levar um pouco de descontração neste período de isolamento social com o impacto do coronavírus.

A expectativa é de que um grande número de internautas estejam conectados no canal do YouTube PMRO TV para prestigiarem a live. Na primeira edição, quatro mil internautas do Estado de Rondônia e de outros países, como Portugal e Inglaterra, acompanharam o show ao vivo.

Durante a transmissão, será divulgada a Campanha “Guardiões da Solidariedade” lançada pela Polícia Militar de Rondônia, por meio do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), para arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene para distribuir às famílias carentes. Haverá interações ao vivo para informar sobre doações feitas durante a live "PMRO na Sua Casa” para a Campanha Guardiões da Solidariedade.

Conforme destacado pelo diretor de Comunicação da PM, capitão Alex Miranda, o objetivo da transmissão é repassar informações de utilidade pública para a população, em conformidade com o Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado, bem com, interagir com a sociedade rondoniense por meio da música. Para Miranda, a ideia é que a sociedade fique em casa e curta essa iniciativa da Polícia Militar, que ajudará também a evitar a proliferação do novo coronavirus. “Fiquem em casa e aproveitem esse show promovido pela Polícia Militar de Rondônia”, destacou o oficial.

A segunda live "PMRO na Sua Casa” será dividida em dois blocos com um intervalo, totalizando aproximadamente uma hora e trinta minutos de descontração e alegria.

No intervalo, serão apresentados vídeos institucionais para alertar a todos os rondonienses a permanecerem em suas casas em obediência ao Decreto de Calamidade Pública. “É uma das novidades da PMRO TV, com interações ao vivo de seguidores e inscritos de nossas redes sociais, que também participarão da transmissão” disse o capitão Miranda.

