Sine atendeu mais de 10 mil pessoas para vagas de emprego e seguro desemprego no primeiro trimestre em Rondônia

Com a segunda menor taxa de desemprego do País, na ordem de 8,2% em 2019, o Estado de Rondônia vem se adaptando em meio a crise provocada pela pandemia do coronavírus, e por meio virtual (www.gov.br/trabalho) atendeu e encaminhou no primeiro trimestre deste ano mais de 10 mil trabalhadores para vagas de empregos e na emissão do seguro desemprego, por meio do Sistema Nacional de Empregos (Sine).

De acordo com a administradora Magna Queiroz, coordenadora estadual do Sine, as equipes se esforçam para atender a demanda atual que, em virtude da crise, aumentou sobremaneira tanto na procura de vagas de trabalho, quanto de seguro desemprego, que exigiram adaptações também das equipes do órgão, passando a atuar no atendimento remoto aos cidadãos.

No primeiro trimestre de 2020, o Sine encaminhou nada menos de 5.628 trabalhadores em busca de uma vaga de emprego, e que, deste universo, 658 pessoas receberam a oportunidade de emprego e foram colocadas ativamente em atividade onde já estão trabalhando. Da mesma forma, com o mesmo tipo de atendimento, 4.658 trabalhadores conseguiram formalizar o pedido de seguro desemprego no mesmo período.

ACESSO REMOTO AOS SERVIÇOS

Importa esclarecer que todas as ações do Sine estão sendo desenvolvidas com pouca atividade presencial em virtude da crise sanitária, que exige cuidados, como afastamento social, para evitar a contaminação pelo coronavírus, e assim os atendimentos estão sendo feitos pelos canais virtuais, que podem ser acessados na plataforma www.gov.br/trabalho, entres outros meios que estão igualmente à disposição das pessoas que tentam se colocar no mercado de trabalho ou que buscam o auxílio desemprego.

Neste ponto, Magna Queiroz informou que o Sine Estadual disponibilizou uma central de atendimento para os trabalhadores através dos telefones 69 3216-5974 e 3216-5176 e pelo whatsapp 69 98482-2407, onde é possível receber atendimento remoto, de segunda a sexta-feira (exceto nos feriados), das 7h30 às 17h. Os atendimentos presenciais estão suspensos, e esta nova estratégia de trabalho do Sine vai durar enquanto vigorar as medidas restritivas, baixadas pelo Decreto Estadual de Calamidade Pública, para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

Segundo a coordenadora do Sine, a entidade está pronta para ajudar a todos em suas necessidades. Pela página de acesso é possível realizar todo o trabalho relacionado ao cadastramento e encaminhamento para vagas de emprego, bastando que o interessado envie seu currículo ao Sine ou utilize os números dos telefones das centrais de atendimento e o canal do whatapp para se informar, medidas que também podem ser adotadas para o encaminhamento do seguro desemprego.

É compreensível as dificuldades de grande parte das pessoas no relacionamento com o mundo virtual, e por isso o Sine se dispõe a atender a todos, lembrando que esta é também uma recomendação do governador Marcos Rocha, que busca minimizar as dificuldades da população. "Estamos ajudando a todos, especialmente os que não conseguem fazer sozinhos, com o suporte do whatsapp, e na emissão do pedido do seguro desemprego", disse.

