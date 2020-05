Falha de segurança da Samsung permite invasão de celulares Galaxy desde 2014

Shuttersock Samsung fez atualizações de segurança





Assim como a maioria das empresas de smartphones, a Samsung também desenvolve frequentemente patches de segurança para eliminar vulnerabilidades em seus aparelhos. A atualização mais recente, disponibilizada neste mês, corrigiu um bug crítico que permitia que os celulares da linha Galaxy fossem invadidos desde 2014, incluindo os modelos Galaxy S5 e Galaxy Note 4 e sucessores.

A falha de segurança aproveitou o fato de os telefones da Samsung suportarem arquivos no formato Qmage (.qmg). O formato é utilizado para suporte dos temas Samsung e passaram a ser usados no final de 2014. Com a vulnerabilidade do clique zero, que não necessita de qualquer ação do usuário, era possível ter acesso à biblioteca de gráfico do Android , a Skia.

A empresa corrigiu essa e mais 18 falhas no próprio software e outras nove vulnerabilidades críticas do Android . Atualmente, apenas os modelos mais recentes como Galaxy S20, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold, Galaxy Note 10, Galaxy S10 e Galaxy A50 receberam o patch de segurança. Os demais devem receber nos próximos dias. Para verificar se há atualizações disponíveis para o seu aparelho, basta acessar Configurações > aba "Atualização de software".