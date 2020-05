Cena de "sexo louco" é o motivo de Macaulay Culkin ter aceitado novo papel

Conhecido por ter estrelado " Esqueceram de Mim " quando ainda era criança, Macaulay Culkin não costuma atuar muito na vida adulta, porém topou fazer parte do elenco da décima temporada de "American Horror Story". Segundo o criador da série, Ryan Murphy , o ator aceitou a proposta de trabalho por motivos que podem ser chamados de peculiares.

Reprodução NBC Macaulay Culkin





Em entrevista ao E! Online, o roteirista disse que conversou com Macaulay Culkin por telefone para fazer a proposta. Ele disse que não costuma deixar os atores lerem o roteiro, ou dá muitas informações sobre o papel, mas com o astro, conhecido por ter tido uma amizade com Michael Jackson, foi diferente.

"Eu falei sobre o personagem e disse que ele teria um sexo louco com Kathy Barthes e faria outras coisas", contou Murphy. Segundo o roteirista, o ator deu a resposta na hora. "Esse parece o papel que eu nasci para fazer", disse o astro.



Murphy ainda disse que sempre admirou o ator e está animado para trabalhar com ele. "Eu vou querer fazer muitas coisas com ele, se ele quiser trabalhar. Eu o considero fascinante e interessante e eu acho que ele tem uma alma . Há uma luz e uma escuridão com Macaulay Culkin pelas quais sou atraído".

Por mais que esteja animado para trabalhar, o roteirista teve que botar o pé no freio por causa da pandemia . Os roteiros já estão escritos e, além de Macaulay Culkin, o elenco já foi definido. É esperar a crise de saúde pública passar para começarem as gravações da série.