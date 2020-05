Versão beta do Android 11 ganha data de lançamento; confira

Unsplash/Mitchell Luo Google lançara Android 11 em junho





O Google anunciou a data do lançamento da versão beta do Android 11 . O evento digital acontecerá no dia 3 de junho e mostrará as novidades do sistema operacional.

De acordo com o Google, serão mostrados "novidades, atualizações e anúncios sobre conectividade, controles, segurança e acessibilidade". Para o anúncio, a empresa ainda prometeu "um monte de outras coisas", a fim de deixar o público ainda mais curioso.





O evento de lançamento contará com o vice-presidente do Android , Dave Burke, e a diretora sênior de gestão de produtos da empresa, Stephanie Cuthbertson.

Por enquanto, as novidades apresentadas chegarão apenas no Project Treble . O lançamento da versão oficial do Android 11 deve acontecer no segundo semestre deste ano. Geralmente, a atualização do sistema operacional chega por volta de agosto ou setembro, mas a pandemia de Covid-19 pode atrasar os planos do Google.