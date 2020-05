Vem Xiaomi por aí! Dois celulares da chinesa são homologados pela Anatel

Além dos modelos da Xiaomi, a Anatel também homologou um smartphone da Samsung . Rumores indicam que ele seria o Galaxy A21s . Alguns vazamentos apontam que este modelo teria um poderoso conjunto de três câmeras traseiras, sendo a principal com 48 MP.

Os smartphones Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro Max foram homolados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Isso significa que os modelos estão liberados no Brasil, e devem ser lançados por aqui em breve.

Loja da Xiaomi no Shopping Ibirapuera

