Vespa 'assassina' mata rato em menos de um minuto; assista

Reprodução/Twitter Animal é nativo da Ásia.

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que uma vespa 'assassina' utiliza seu veneno para matar um rato que tem cerca de três vezes o seu tamanho.

No vídeo, é possível ver o rato e a vespa lutando no chão. Depois de tentar se desvencilhar do inseto, o mamífero deixa de esboçar reações e acaba morrendo. A pessoa que estava filmando não interferiu no embate. Confira o vídeo:





Originalmente, essa espécie de vespa é encontrada apenas na Ásia . Entretanto, exemplares da espécie foram encontrados nos Estados Unidos recentemente e estão preocupando as autoridades, já que são perigosos para os seres humanos.