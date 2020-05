Na Justiça, suposto namorado de Gugu revela detalhes íntimos com o apresentador

O suposto namorado de Gugu, Thiago Salvático , teria entrado na Justiça com um processo de reconhecimento de união estável homoafetiva com o apresentador para entrar na partilha dos bens conquistados durante a relação. De acordo com o site Notícias da TV , ele ainda pede uma indenização de R$ 100 mil e que os réus - filhos, irmãos e mãe de Gugu - arquem com os gastos processuais.

Reprodução/Instagram Thiago Salvático e Gugu Liberato





O chefe de cozinha alega "ter se relacionado com Gugu Liberato por mais de sete anos, e que por três anos levavam uma vida conjugal" com diversas viagens em mais de 40 países.

No dia de abril, os advogados de Salvático protocolaram, na 9ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo, um processo detalhando como foi o relacionamento do cliente com o apresentador que teria começado em novembro de 2011 e continuado até o dia da morte do comunicador.

Os teriam se conhecido em um voo e trocado mensagens diariamente desde então. No documento ainda consta que, no ano seguinte, os dois teriam viajado para Milão, na Itália, onde teriam se beijado pela primeira vez e em 2013, em outra viagem, a primeira relação sexual do suposto casal.

Ainda segundo o site, a defesa de Thiago Salvático ainda anexou comprovantes de "inúmeras viagens" feitas pelos por ele e Gugu ao redor do mundo e mensagens trocadas pelo WhatsApp. Ele garante ainda que em 2016 decidiram firmar a relação conjugalmente para "passar o resto de suas vidas juntos e constituir família, o que configura a relação como uma união estável".