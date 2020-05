Belo e Gracyanne Barbosa esbanjam boa forma em foto antiga na praia

Para aproveitar a quinta-feira, dia em que as pessoas costumam postar fotos antigas, Belo entrou no clima de tbt e relembrou uma viagem que fez ao lado de Gracyanne Barbosa . O pagodeiro postou um clique ao lado na esposa, no qual eles estavam fazendo um passeio de quadriciclo em uma praia.

Leia também: Indignado, Belo 'fala mal' das atitudes de Gracyanne Barbosa

Reprodução/Instagram Belo e Gracyanne esbanjam boa forma





Leia também: De pernas abertas, Gracyanne Barbosa abusa da flexibilidade na web

Além do cenário paradisíaco, o que também chamou muita atenção foi a boa forma de Belo e Gracyanne. Os dois estavam apenas de roupas de banho e esbanjaram boa forma. Na legenda, o cantor escreveu: "Ah como a gente sente saudade de viajar! Muito amor".

Enquanto o cantor estava de pé na garupa do quadriciclo, a musa fitness pilotava a máquina. O artista estava de pé apenas de sunga e a morena empinou bastante o bumbum , colocando as curvas em evidência com um biquíni minúsculo.

Leia também: Gracyanne Barbosa revela 'truque' para ter barriga sarada: "Segredo revelado"

Nos comentários, os fãs de Gracy e Belo elogiaram os dois. "Casal que respeito! Tudão", escreveu uma admiradora. Já outro disse: "Casal top!". "Rambo e Van Damme", ainda brincou um seguidor.