Simone e Simaria lamentam morte de "integrante da família" vítima de Covid-19

Por fim, Simone e Simaria pediu para que todos continuem rezando pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus . "Oremos por todos os nossos soldados que continuam nessa grande missão de ajudar a quem precisa. Vamos fazer a nossa parte."

"Dia triste! Hoje perdemos a Dienne Souza, integrante da família SES há anos. Ela, que sempre esteve presente em diversos momentos de nossa carreira, nos deixou como uma grande guerreira", escreveu Simone e Simaria em seu perfil oficial no Instagram.

Simone e Simaria usou as redes sociais nesta quinta-feira (7) para prestar uma homenagem e lamentar a morte de Dienne Souza, uma das grandes fãs das artistas e que era considerada um "membro da família Simone e Simaria".

