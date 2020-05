Danilo Gentili gera polêmica ao citar post de Bolsonaro e comparar com "Satanás"

O apresentador Danilo Gentili gerou polêmica nas redes sociais ao criticar as pessoas que citam versículos bíblicos , mas agem de outra forma totalmente diferente. Ele não citou o nome do presidente Jair Bolsonaro , mas os seguidores logo fizeram uma associação.

"O pessoal que adora postar versículo bíblico dizendo ‘conhecereis a verdade’ e ‘tudo coberto será descoberto’ são os primeiros a esconder exame, vídeo e inventar fake news e narrativa falsa. São iguais Satanás citando a Bíblia pra Jesus: só a citam pra proveito próprio e escuso", escreveu Danilo Gentili no Twitter.

Os seguidores do apresentador começaram a comentar na publicação sobre o fato do presidente não ter divulgado para a imprensa o resultado do exame que fez para saber se teve a Covid-19 . Também citaram o vídeo da reunião ministerial que pode comprovar que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal, assim como acusou o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro em seu depoimento.

Vale ressaltar que, em outubro do ano passado, o presidente postou Twitter um print de uma matéria sobre a morte de Marielle Franco e escreveu justamente o vercículo bíblico citado no post de Danilo Gentili: "E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará! João 8:32".

A publicação do apresentador do "The Noite" dividiu opiniões. "Verdade não é sinônimo cerceamento da liberdade individual. Não mostrar os exames, é sigilosamente assegurado pela constituição. Visto ser algo privado", escreveu um seguidor. "Quem não deve não teme #CadêAGravaçãoBolsonaro", comentou outro. " Danilo Gentili sensato! É assim que Deus separa o joio do trigo", acrescentou mais um.