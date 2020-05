Microsoft oferece mais de R$500 mil para quem conseguir hackear seu novo sistema

Unsplash/Tadas Sar Microsoft dá prêmio para hackers





A Microsoft está oferecendo uma recompensa de US$100 mil (cerca de R$585 mil em conversão direta) para quem conseguir hackear sua versão do Linux . O objetivo é que os participantes encontrem bugs e explorem falhas no sistema operacional antes que pessoas mal intencionadas o façam.

Os especialistas em segurança que se inscreverem para ganhar o prêmio deverão tentar invadir o Azure Sphere , versão do Linux para internet das coisas. Dois desafios diferentes foram criados pela Microsoft, e ambos rendem o mesmo prêmio a quem conseguir completá-los.

As inscrições para participar do desafio começam no próximo dia 15, e o desafio acontece de junho a agosto. Para se inscrever, basta preencher o formulário disponibilizado pela Microsoft . A empresa também divulgou detalhes sobre o Azure Sphere para que os especialistas estudem.