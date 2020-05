Rodovias 492 e 135 na Zona da Mata de Rondônia são recuperadas para garantir produção de café e pecuária na região

.

Em Rolim de Moura, as ações do governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER-RO), estão sob responsabilidade da 5ª Residência Regional. Os serviços na região da Zona da Mata buscam garantir resultados duráveis, cumprindo, assim, a determinação do governador do Estado, coronel Marcos Rocha, de atender a população com trafegabilidade segura, como também garantir o escoamento da produção.

Responsável pela regional de Rolim de Moura, o residente Ezequiel Marcos Cassol destacou as últimas ações executadas nas rodovias não pavimentadas. "Trabalhamos na recuperação da RO-135 (linha 160) que liga Alta Floresta d’Oeste a Novo Horizonte d’Oeste, onde fizemos a limpeza lateral, reconformação da plataforma (patrolamento) e encascalhamento para garantir o escoamento da produção de café e pecuária, que fortalecem a economia aqui na região", explicou.

Ele também informou que os serviços do DER passaram pela RO-492 (linha 208), que liga Nova Estrela ao trevo da RO-491. A rodovia recebeu manutenção em 20 quilômetros de estrada, "Mesmo com a redução da equipe de trabalho, por conta da Covid-19, os serviços na nossa região seguem a todo vapor", declarou.

