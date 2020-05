Mayra Cardi revela os motivos da separação e fala: "Os dois estão fodid*s"

Mayra Cardi e Arthur Aguiar não estão mais juntos, conforme eles anunciaram ao mundo com um vídeo da coach de emagrecimento nas redes sociais. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a ex-BBB contou quais foram os motivos que levaram ao divórcio e ainda revelou que ela e o ex seguem dormindo juntos.

A coach disse que como o mundo está vivendo uma pandemia, não faria sentido Arthur sair de casa. "Até ontem ele me via pelada e estava comigo. Aí, hoje, porque decidi que ele não vai ser mais o meu marido, falo: 'Sai da cama e vai para o quarto de hóspede!'. No meio de uma quarentena! Para que essa infantilidade? Somos adultos. A minha cama é gigante, ela tem dois metros e dez", explicou Mayra Cardi .

Sobre os motivos da separação, a musa fitness fala que o principal motivo pelo qual tomou essa decisão é o fato de ela ter deixado de lado a própria personalidade. "Deixei de ser eu. Esse para mim é o maior motivo. E não é culpa dele, é minha, porque eu que escolhi. A gente é muito diferente em todos os sentidos. Ele odeia que falem da vida pessoal . Então, não podia me expor nem falar o que queria, porque a minha vida estava interligada à dele. Então, resumindo, fui me incubando cada vez mais. Fui abrindo mão de mim mesma", revela.

Mayra explica que ela e Arthur são pessoas muito diferentes. Enquanto o ator é mais reservado , fala baixo e não gosta de se expor a vida pessoal, a ex-BBB não tem o menor problema de falar tudo o que pensa e lidar com a exposição. Com o tempo, a coach fala que foi se adaptando ao jeito do ex-marido e acabou se perdendo.

Mesmo que só tenha tomado a decisão agora, a coach conta que já pensava no divórcio antes. Ela disse que em outros três momentos cogitou deixar o galã, um deles durante a gestação da filha deles, a pequena Sophia. Mas como havia muito amor e paixão na relação, os dois decidiam lutar juntos para continuarem juntos.

Porém, chegou um momento que não dava mais. "Em vários momentos, para não dizer todos. Tudo o que eu fazia era contra o que ele faria. Só que fui abrindo mão do que gostava, fui ficando mais fechadinha, fui falando menos, fui abaixando o tom da minha voz", conta Mayra e diz que percebeu que não queria mais viver dessa maneira.





Exposição

A exposição da vida pessoal nas redes sociais foi o conflito que levou ao fim do casamento. Por mais que Mayra diga que foi deixando de se mostrar para o público durante a vida de casada, ela ainda foi alvo de polêmicas e foi muito criticada.

No começo, a coach diz que se abalava com o que era dito sobre ela, mas recebeu um conselho de ninguém menos que Ronaldo Fenômeno e levou a dica para a vida. "Ele falou: ''Amiga, quando está chovendo pica, escolhe a menor e senta!'. Porque, quando estão te atirando pedra, não adianta você fugir. Escolhe ali o meio que você vai resolver e acabou. Não é maravilhoso?", conta.

Com o anúncio da separação nas redes, Mayra conta que ouviu muitos comentários das pessoas e o celular dela está bombando mais do nunca. A personalidade explica que escolheu fazer o anúncio no Instagram justamente para não ter que contar individualmente para as pessoas que está se divorciando de Arthur.

Ela ainda reforça que só quem está em um relacionamento sabe do cotidiano, dos defeitos e qualidades de casa um. Sendo assim, não quer expor os problemas que teve com o Arthur , pois tudo que está na internet fica disponível por muito tempo e um dia a filha deles terá acesso a tudo isso. "Ninguém ganha ao se separar, só tem perdedor. Os dois estão fodid*s, os dois estão sofrendo, ninguém tem razão", explica.

Vida Futura

Pensando no futuro, a ex-BBB diz que não pensa em casar novamente. Ela fala que precisa aprender a viver sozinha. "Tenho 36 anos e não sei viver na minha companhia", revela. Mesmo sem querer subir ao altar novamente, a coach fala que não se arrepende do casamento surpresa que fez para Arthur.

Mesmo separados, o ator e Mayra Cardi pensam em se mudar para a mesma cidade. O plano dos dois é ir morar nos Estados Unidos . "Cada um vivendo a sua vida, mas na mesma cidade. A gente tem uma filha, não tem como ser diferente", explica.