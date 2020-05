"Uma lua de mel", diz Fátima Bernardes sobre quarentena com Túlio Gadêlha

Fátima Bernardes participou do "Saia Justa", no GNT , na noite da última quarta-feira (6) e falou como está sendo sua quarentena com o namorado Túlio Gadêlha . A apresentadora contou que está aproveitando esse momento de isolamento e vivendo algo novo ao lado do parceiro.

Reprodução/Instagram Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha estão passando a quarentena juntos





"Estamos vivendo uma lua de mel de recém-casados", disse Fátima Bernardes . "Está sendo ótimo, pois estamos tendo uma vida que ainda não tínhamos experimentado", acrescentou com um sorriso no rosto.

O convívio diário está fazendo o casal se conhecer mais e, segundo a jornalista, está sendo ótimo para a relação. "Estamos podendo ver como o outro é no dia a dia pela primeira vez, como dorme, como acorda, se tem insônia ou se não tem, ou se lida bem com o estresse diário. Já tínhamos passado vinte e tantos dias juntos viajando, mas é completamente diferente do período em que estamos agora, tendo que lavar a louça e varrer o quintal, por exemplo".

Fátima Bernardes conheceu Túlio Gadêlha através de uma amiga, em 2017, e já estão oficialmente há cerca de dois anos e meio.