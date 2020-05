Madonna revela que teve Covid-19: "Estava doente"

Madonna não foi bem interpretada quando afirmou, nos últimos dias, que tinha anticorpos para o novo coronavírus . A cantora decidiu explicar nas redes sociais que deu essa declaração porque ela contraiu a Covid-19 no final da turnê que fez em Paris, na França.

Reprodução/ Instagram Madonna contou que pegou o novo coronavírus durante turnê em Paris





Leia também: Jornalistas brigam ao vivo por causa de suposto remédio para Covid-19; assista

Em um post no Instagram, Madonna fez um desabafo e expor que ajudou pesquisadores com uma doação de US$ 1,1 milhão. "Sou grata por poder fazer parte do apoio à pesquisa para encontrar a cura para o Covid -19", escreveu a cantora que também fez um esclarecimento.

"Quando você diz que tem anticorpos significa que você teve o vírus que eu, claramente, tive quando fiquei doente no final de minha turnê , em Paris, há mais de 7 semanas atrás, juntamente com muitos outros artistas do meu show, mas na época todos nós pensamos que tínhamos uma gripe muito ruim", contou.

Leia também: Sikêra Jr. confirma que está com Covid-19: "Não subestimem a doença como eu fiz"



Madonna , que tem 61 anos, tranquilizou os fãs e disse que está tudo bem: "Atualmente não estou doente". As pessoas da equipe da cantora que também foram contaminadas já se recuperaram: "Graças a Deus estamos todos saudáveis e bem agora". Por fim, a artista ressaltou: "Conhecimento é poder".